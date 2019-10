Idrissi concurreert met spelers van Arsenal, Celtic en Sevilla om ereprijs

Oussama Idrissi is deze week een van de kanshebbers om verkozen te worden tot Player of the Week in de Europa League.

De vleugelaanvaller was met een doelpunt en een assist een van de uitblinkers bij in de met 6-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen FK Astana. Stemmers bepalen uiteindelijk wie wordt gekozen tot de beste speler van de afgelopen -speelronde.

Naast Idrissi zijn ook Nicolas Pépé van , Ryan Christie van Celtic en Franco Vázquez van genomineerd om Player of the Week te worden. Pépé nam in de wedstrijd tegen Vitória Guimarães (3-2 zege) twee doelpunten voor zijn rekening,

Christie kwam tot scoren tegen (2-1 zege) en Vázquez maakte twee treffers in het duel met F91 Dudelange (3-0 zege). Eerder dit seizoen was ook 'er Donyell Malen genomineerd voor deze prijs, maar in de tweede speelronde werd Gabriel Martinelli van Arsenal boven hem gekozen tot Player of the Week.

Claudiu Keerü van Ludogorets was de beste speler in de eerste speelronde. De Telegraaf zag donderdagavond een andere uitblinker bij AZ en licht Teun Koopmeiners uit.

"Gelukkig heeft AZ Teun Koopmeiners nog. Want de penalty is het enige onderdeel van de standaardsituatie waar Slot zich geen enkele zorgen over hoeft te maken. In zijn aanvoerder beschikt hij over een penaltykanon van de buitencategorie", zo luidt de conclusie van de krant.

"Het was Koopmeiners die de ban na een stroeve start vanaf de stip had gebroken, waarna hij ook in de tweede helft nog een pingel in de touwen joeg."

'AZ creëert goede uitgangspositie met uitschieter', zo kopt het Algemeen Dagblad. "AZ kan nu voor het eerst sinds 2016 Europees overwinteren. Over twee weken wacht bij het uitduel met Astana in Kazachstan een veel mindere tegenstander, die nagenoeg uitgespeeld is in de poule."

"Dan heeft het weliswaar een urenlange vlucht in de benen, maar gezien het grote krachtsverschil tussen de twee ploegen donderdagavond mag dat geen probleem zijn."