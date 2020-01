'Ideale match' Pardew nog niet op de hoogte van 'Haags kwartiertje' ADO

Er was donderdagmiddag veel belangstelling voor Alan Pardew, die officieel werd gepresenteerd als nieuwe trainer van ADO Den Haag.

Maar liefst twaalf cameraploegen, waaronder Sky Sports waren aanwezig op de eerste werkdag van de Engelse trainer in het Cars Jeans Stadion. Pardew begint aan zijn eerste buitenlandse klus en is derhalve zeer benieuwd naar het werken in een geheel andere omgeving.

"Engelse coaches krijgen daarvoor niet zoveel kansen", wordt Pardew geciteerd door onder meer De Telegraaf. "Het trok me geweldig om in een Europese topcompetitie aan de slag te gaan. Wat wel helpt is dat in Nederland veel Engels wordt gesproken."

"Dat helpt me om mijn boodschap over te brengen. Dat is nodig, want we hebben heel hard punten nodig." ADO staat momenteel zeventiende in de en moet vrezen voor degradatie.

Pardew kijkt naar opties op de transfermarkt en heeft daarvoor ook geld beschikbaar gekregen. "Maar in eerste instantie zullen we ook meer uit de huidige groep moeten halen. Met hen ga ik eerst aan de slag."

Pardew, die naar eigen zeggen onder de indruk is van de tactische vaardigheden van Nederlandse trainers, weet dat hem een hels karwei staat te wachten in Den Haag. "Er zijn heel wat obstakels te overwinnen, maar als ik niet dacht dat het ons zou kunnen lukken dan waren we niet hier."

"We zitten in een situatie dat we moeten vechten. Iedereen is gedreven om de situatie om te keren." Het fenomeen 'Haags kwartiertje' kent Pardew nog niet, al heeft hij veel waardering voor de ADO-fans.

"Het zijn agressieve fans, die de club ondersteunen met hun gezang. Dat is goed om te zien." Technisch adviseur Martin Jol zal Pardew het komende halfjaar ondersteunen.

"Ik heb al veel met hem gesproken en hij weet wat mij hier te wachten staat. Bij het contracteren van de spelers kan ik ook op hem steunen."

Algemeen directeur Mohammed Hamdi is verguld met de aanstelling van Pardew, die Chris Powell meeneemt als assistent. "Toen we voor de eerste keer met elkaar hebben gezeten" zo gemotiveerd en gedisciplineerd", jubelt de bestuurder voor de camera van FOX Sports.

Lees beneden verder

"Je ziet gewoon het vuur in zijn ogen om weer terug te komen in de voetbalwereld en om het goed te doen hier. Dat is volgens mij precies wat wij nodig hebben. Een trainer die vol met passie zit en die graag in de Eredivisie wil houden. Ik moet zeggen, een betere match kunnen we op dit moment niet vinden."

Hamdi sprak onlangs ook met de clubloze Maurice Steijn, al kwam daar geen concrete overeenkomst uit. Het is echter mogelijk dat Steijn aankomende zomer als instapt bij ADO. Hamdi benadrukt evenwel dat een langer verblijf van Pardew in Den Haag niet op voorhand uitgesloten wordt.

"We hebben hem op dit moment een contract gegeven voor een halfjaar, omdat we heel erg het vizier hebben gericht om in de Eredivisie te blijven." Pardew debuteert op 19 januari als trainer van ADO in de thuiswedstrijd tegen hekkensluiter .