'Icardi staat na bereiken van akkoord voor gevoelige binnenlandse transfer'

Mauro Icardi is al een paar seizoenen lang de sterspeler van Internazionale.

Echter, in de afgelopen week zijn er flinke barsten ontstaan in het huwelijk tussen de Argentijn en i Nerazzurri . Inter besloot eerst om de aanvoerdersband af te nemen van de spits, waarna Icardi zou hebben aangegeven niet in actie te willen komen tijdens het Europa League-duel tegen Rapid Wien en de competitiewedstrijd tegen Sampdoria van zondagavond.

Onderliggende oorzaak van dit conflict zouden de moeizaam verlopende contractonderhandelingen zijn tussen de club en het kamp-Icardi, dat wordt vertegenwoordigd door zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda Nara. De 25-jarige Icardi ligt momenteel nog tot medio 2021 vast en Inter hoopt het contract van zijn goalgetter op korte termijn open te kunnen breken.



Een zomers vertrek uit het Giuseppe Meazza lijkt echter steeds waarschijnlijker te worden en volgens journalist Valter De Maggio heeft Icardi zijn keuze al gemaakt. De directeur van Radio Kiss Kiss stelt namelijk dat Icardi voor een overstap naar rivaal Juventus staat: "Ik denk dat Inter weet dat Icardi al een akkoord heeft bereikt met Juventus. Inter is een grote club en Giuseppe Marotta is een goede directeur. Het was een grote beslissing om zijn aanvoerdersband af te nemen en ik houd vol dat Icardi al rond is met Juventus", was hij stellig.



De onrust rondom Icardi begint overigens ook naast het veld zijn uitwerking uit te oefenen. La Gazzetta dello Sport en Sport Mediaset berichten namelijk dat de auto van Nara zaterdagochtend in Milaan is bekogeld met stenen toen zij net de snelweg op wilde gaan. De vrouw van Icardi wordt door de achterban beschouwd als de grote veroorzaker van de ontstane situatie.