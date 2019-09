Icardi ontkent Messi-verhaal: "Hij is de beste ter wereld"

Mauro Icardi wil niks weten van de geruchten dat hij in Argentinië een conflict zou hebben met Lionel Messi.

Er circuleren al enkele jaren verhalen over een moeizame band tussen Icardi en Messi en die zou zijn ontstaan nadat Icardi een relatie kreeg met Wanda Nara. Zij ging eerder met Maxi Lopez, een oud-teamgenoot van Icardi bij en bovendien een goede vriend van Messi.

De sterspeler van zou in het verleden ervoor hebben gezorgd dat Icardi niet werd opgeroepen voor de nationale ploeg. L'Equipe meldde vorige week dat Ángel Di Maria en Leandro Paredes van Messi te horen kregen dat ze Icardi maar beter kunnen negeren. De aanvaller kwam onlangs op huurbasis van naar Paris Saint-Germain.

Icardi kan echter weinig met die speculaties. "Ik kende Messi jaren geleden al bij Barcelona", aldus de 26-jarige Argentijn, die tussen 2008 en 2011 in de jeugd van de Spaanse kampioen actief was. "Laat de mensen maar praten, dat kunnen we toch niet voorkomen. Ik geloof die verhalen niet", zei Icardi op Canal+.

"Voor mij is Messi de beste speler ter wereld en ik waardeer hem enorm. Degenen die mij kennen, weten hoe ik echt in elkaar zit. En dat is het enige dat telt", ging hij verder. "Ik word nu al zeven jaar meer beoordeeld voor mijn privéleven dan voor mijn prestaties op het veld. Wanda is beroemd en ik ook. Maar dat heeft geen invloed op mijn spel."

Icardi is blij met zijn overstap naar Parijs. "Ik begon aan mijn zevende jaar bij Inter. Mijn droom was ooit om in de te spelen, dat is gelukt. Maar we wonnen niet veel. We wonnen geen prijzen, maar ik bleef en ik maakte goals. Voor mij was het nu tijd om in een winnend team te gaan spelen."