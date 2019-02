Icardi is aanvoerdersband kwijt bij Internazionale

Mauro Icardi is niet langer de aanvoerder van Internazionale. De Argentijn heeft de band moeten afgeven bij keeper Samir Handanovic.

Inter brengt woensdag via de officiële kanalen naar buiten dat Handanovic de nieuwe captain is. De beslissing van de Milanese club lijkt te maken te hebben met het feit dat Icardi nog steeds geen nieuw contract heeft ondertekend. Onderhandelingen over een vernieuwde samenwerking lopen steeds vast, omdat de salariseisen van de 25-jarige speler en zijn vrouw en zaakwaarnemer Wanda te hoog zouden zijn.



Het aanvoerderschap van Icardi stond in Italië al langer ter discussie. De Zuid-Amerikaan, die de band sinds het seizoen 2015/16 droeg, wordt door velen gezien als de sterspeler van het team, maar niet als een echte aanvoerder. Er zijn dus geen disciplinaire redenen geweest om de band van hem af te pakken.



Mauro Icardi scoorde dit seizoen negen keer in twintig competitieduels van Inter. Met andere competities erbij staat de teller op vijftien goals in 28 duels. Sinds zijn komst naar Giuseppe Meazza in de zomer van 2013 scoorde de Argentijn 122 keer in 210 officiële optredens.



Het huidige contract van Icardi in Milaan loopt over ruim twee jaar af. Hij reageerde onlangs op de transfergeruchten door te stellen dat hij pas verlengt als Inter hem 'een correcte, concrete aanbieding' doet. "Pas dan kunnen we écht over mijn contractverlenging praten."