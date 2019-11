Icardi in zevende hemel bij PSG na ontsnapping uit Inter-hel

De Argentijn raakte uit de gratie bij Internazionale, maar hervond zijn beste vorm al snel als huurspeler van PSG, waar hij Cavani op de bank houdt.

Nog maar een paar maanden geleden leek de carrière van Mauro Icardi op een dood spoor te zitten. Inter nam hem de aanvoerdersband af na een bittere ruzie om zijn contract en later werd hij zelfs naar de tribune verwezen.

De komst van Antonio Conte veranderde ook niets aan zijn perspectief, want de nieuwe trainer verspilde geen tijd om de transfermarkt op te gaan. Hij haalde Romelu Lukaku en Alexis Sanchez om zonder Icardi te kunnen spelen.

Op de laatste dag van de transfermarkt bood Paris Saint-Germain een uitweg. Trainer Thomas Tuchel had al veel te kiezen in de voorhoede, maar de clubleiding besloot nog meer opties te bieden in de hoop dat hij de kan winnen.

Met concurrenten als Kylian Mbappé, Neymar, Angel Di Maria en Edinson Cavani leek er niet heel veel speeltijd in het verschiet te liggen voor Icardi, maar de Argentijn greep de kans met beide handen aan toen blessures zich in veelvoud aandienden in het Parc-des-Princes.

Met zeven goals in slechts acht wedstrijden moet de 26-jarige alleen Mbappé voorrang verlenen. Dat houdt dus in dat hij Cavani en Neymar momenteel de baas is. Icardi kent een geweldige wisselwerking met Di Maria en laat dat ook op het allerhoogste niveau zien.

Icardi is tot nu toe in de Champions League van grote waarde geweest voor , waar de ploeg met drie knappe overwinningen op , en fier bovenaan staat in Groep A.

"Icardi is heel sterk voor ons. Hij scoort goals en is geweldig. Hij werkt hard en toont veel discipline", aldus een lovende Tuchel na de dubbelklapper van de Argentijn tegen Club Brugge in oktober. "Hij is goed aan de bal, terwijl hij tactisch ook erg sterk is."

"Edi [Cavani] werkt ook altijd hard als hij speelt. We hebben nu het vermogen om hetzelfde spelletje te spelen zonder Edi. Net als toen we speelden zonder Neymar en Idrissa Gueye. Iedereen moet vechten voor zijn plekje."

Onder druk moeten presteren op het veld is nooit een probleem geweest voor Icardi. Jarenlang hield hij Inter bijna eigenhandig overeind in een zwaar onderpresterend elftal, zelfs toen er openlijk aan zijn stoelpoten werd gezaagd.

Zijn leven buiten de lijnen heeft hem echter wel vaak in de problemen gebracht. Meestal kunnen die twee levens gescheiden worden gezien, maar het feit dat hij getrouwd is met Wanda Nara, de ex-vrouw van zijn voormalig ploeggenoot Maxi Lopez, blijft hem parten spelen.

Wanda treedt ook op als zaakwaarnemer van Icardi en ook dat zorgde de afgelopen jaren continu voor strubbelingen omtrent de Argentijn. Het ex-model is een goede onderhandelaar, maar schuwde het ook niet om clubleiding van Inter via de media aan te vallen.

Aan de andere kant zijn vertegenwoordigers als Neymar senior, Mino Raiola en andere topzaakwaarnemers hier ook niet vies van, maar zij krijgen slechts een fractie van de negatieve aandacht die de Icardi's wel ten deel viel in Italië.

"Ik realiseer me dat ons huwelijk een taboe is omdat ze getrouwd was met een oud-ploeggenoot, maar we werden verliefd en je kunt niet kiezen voor wie je voor de bijl gaat", gaf de spits aan bij Canal+.

"Ik denk dat de keuze om haar als zaakwaarnemer op te laten treden de best mogelijke beslissing is voor mijn gezin en mijn carrière. Ik heb er niet over getwijfeld. Ik ben iemand die mannen en vrouwen gelijk behandelt. Mijn drie zonen en twee dochters krijgen allemaal dezelfde cadeautjes."

"Ik ben nu al zeven jaar met Wanda. Zij is een bekendheid en ik ook, dus we weten wat daarbij komt kijken. Het heeft mijn manier van denken en spelen niet veranderd. Anders had ik nooit 150 goals kunnen maken voor Inter."

Bij PSG heeft hij voorlopig ook geen moeite om het net te vinden en hij krijgt woensdag weer een kans om aan zijn moyenne te werken als Club Brugge te gast is in Parijs. Bij winst is PSG al gekwalificeerd voor de laatste 16 van de Champions League, dus Icardi kan zichzelf een mooie dienst bewijzen.

Zijn toekomst leek uitzichtloos toen hij begin dit jaar bij Inter verpieterde, maar de Argentijn heeft het best mogelijke antwoord gegeven. PSG overweegt al om de optie tot koop te lichten en de 26-jarige aanvaller zou er goed aan doen om voor de onderhandelingen niet Wanda, maar zijn voeten te laten spreken.