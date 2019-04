'Icardi hakt knoop door en zet zinnen op vertrek uit Serie A'

Mauro Icardi is al maanden onderwerp van gesprek in Milaan en de Argentijn lijkt bezig te zijn aan zijn laatste weken als speler van Internazionale.

De 26-jarge spits heeft vooralsnog geweigerd om zijn tot medio 2021 doorlopende contract bij i Nerazzurri te verlengen en kwam onlangs een aantal wedstrijden niet in actie nadat de club besloot om zijn aanvoerdersband in te nemen. AS meent nu te weten dat Icardi een beslissing heeft genomen over zijn toekomst.



De achtvoudig international van Argentinië werd in de afgelopen periode in verband gebracht met een transfer naar clubs als , , en , maar het lijkt erop dat zij niet de voorkeur van de spits zelf genieten. Icardi zou namelijk zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar , dat aankomende zomer voor een grote renovatie van de selectie staat en op zoek is naar aanvallende impulsen.



Icardi heeft echter wel een transferclausule van 110 miljoen euro in zijn contract staan en dat bedrag is de Koninklijke waarschijnlijk te gortig. Als het de -houder niet lukt om die som in gesprek met Inter met enkele tientallen miljoenen omlaag te krijgen, kiest de Spaanse grootmacht er mogelijk voor om de aandacht te verleggen naar een meer betaalbare optie.



Juventus is op zijn beurt nog altijd geïnteresseerd in Icardi en zou kunnen profiteren van het eventuele afhaken van Real. Ook Manchester United ziet de komst van de aanvaller nog altijd zitten en heeft volgens eerdere geruchten aangeboden om Romelu Lukaku de omgekeerde route te laten bewandelen. Het is echter nog niet duidelijk hoe Inter tegenover de komst van de Rode Duivel staat.