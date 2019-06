'Icardi en Nainggolan staan mogelijk voor verrassende transfer binnen Serie A'

Internazionale staat waarschijnlijk voor een hete transferzomer en in Italië gonst het al van de geruchten rondom i Nerazzurri.

Mauro Icardi en Radja Nainggolan waren afgelopen seizoen twee van de meest spraakmakende spelers in de selectie van , maar de kans lijkt groot dat de twee na de zomer allebei niet meer in het Giuseppe Meazza zullen spelen. Inter krijgt met Antonio Conte een nieuwe trainer en hij is volgens berichten uit Italië vastbesloten om in de komende maanden afscheid te nemen van het duo.

Icardi lag eerder dit seizoen al overhoop met de clubleiding van i Nerazzurri over zijn contract en speelde toen wekenlang geen wedstrijd voor het keurkorps van de toenmalige trainer Luciano Spalletti. Conte zou volgens Sky Italia nu, in samenspraak met de directie van Inter, besloten hebben dat soortgelijke scenario’s in de toekomst niet meer plaats mogen vinden, waardoor Icardi naar de uitgang gedirigeerd wordt.



Conte is bovendien van plan om een aantal nieuwe spitsen te halen en dat zou betekenen dat Icardi naar de vijfde plek in de rangorde zakt. Goal weet op zijn beurt al een mogelijke nieuwe bestemming voor de Argentijn te noemen. Inter ziet wel wat in de komst van het -trio Edin Dzeko, Stephan El Shaarawy en Aleksandar Kolarov, terwijl i Giallorossi Icardi op hun beurt graag zouden verwelkomen. Roma-directeur Guido Fienga zou inmiddels in contact staan met Inter om over een ruildeal van dit trio plus de nodige miljoenen voor Icardi te praten.



Als Icardi inderdaad naar het Stadio Olimpico verhuist, komt hij mogelijk opnieuw samen te spelen met Nainggolan. De Belg verliet Roma afgelopen zomer nog voor Inter, maar zou volgens de Corriere della Sera inmiddels azen op een terugkeer naar de Italiaanse hoofdstad. Conte heeft er in Milaan al op aangedrongen dat de middenvelder te koop wordt gezet en Nainggolan hoopt dat Roma werk gaat maken van een rentree. Voornaamste struikelblok vormt de transfersom die Inter wil incasseren: de club wil namelijk 29 miljoen euro ontvangen voor de 31-jarige Nainggolan en dat bedrag is Roma mogelijk te gortig.