Ibrahimovic wachtte vier jaar met wraak: "Ik stuurde hem naar het ziekenhuis"

Zlatan Ibrahimovic heeft naar eigen zeggen vier jaar gewacht om wraak te nemen op Marco Materazzi.

De Zweedse spits vertelt in gesprek met GQ dat de oud-verdediger hem bij een duel tussen en hard had aangepakt. De Zweed geeft aan dat hij in zijn tijd bij wraak nam op de Italiaan.

"Ik zat bij Juventus en we speelden tegen Inter", begint de nog clubloze Ibrahimovic over het duel in 2006. "Materazzi ging er toen in als een moordenaar."

"Hij was een harde verdediger en dat is prima. Maar er zijn twee manieren om hard te zijn. Eén daarvan is met het doel je tegenstander pijn te doen. Ook Paolo Maldini was hard, maar die had een ander doel."

"Ik had na de overtreding even het gevoel dat ik van het veld moest om bij te komen. De trainer, Fabio Capello, wilde me wisselen, maar ik weigerde."

"Ik ging weer terug het veld in om wraak te nemen op 'Matrix'. Maar na twee minuten had ik te veel pijn. Ik kon niet verder", aldus Ibrahimovic, die in 2010, als speler van AC Milan, Materazzi terugpakte bij een duel met Inter.

"In de tweede helft kwam 'Matrix' naar mij toe en ik raakte hem met een taekwondo-beweging. Ik stuurde hem direct naar het ziekenhuis", lacht de routinier.

"Dejan Stankovic vroeg mij: waarom deed je dat? . Ik zei: ik heb vier jaar op dit moment gewacht. Daarom. Boontje komt om zijn loontje", besluit Ibrahimovic, die drie jaar lang ploeggenoot was van de stopper bij Inter.