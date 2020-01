Ibrahimovic veroordeeld tot reserverol bij terugkeer in San Siro

Zlatan Ibrahimovic keerde onlangs definitief terug bij AC Milan, maar de Zweedse aanvaller heeft maandag nog geen basisplaats tegen Sampdoria.

Ibrahimovic begint op de bank in het San Siro. Trainer Stefano Pioli opteert voor Krzysztof Piatek als aanvalsleider van Milan. De wedstrijd tussen de nummer twaalf en zeventien in de begint om 15:00 uur.



In de Italiaanse media doken voorafgaand aan het eerste duel van Milan in 2020 nog verhalen op dat Ibrahimovic zou starten, maar Pioli gunt de routinier toch geen basisdebuut. Ibrahimovic tekende een contract voor een halfjaar bij de middenmoter uit Milaan. Mocht de samenwerking tussen beide partijen bevallen, dan is er de mogelijkheid dat de ervaren aanvaller er een jaar aan vastplakt bij de club die hij tussen 2010 en 2012 ook al diende.



Milan snakt naar goede resultaten en de komst van Ibrahimovic, die laatstelijk actief was voor Los Angeles Galaxy, moet voor nieuw elan zorgen in het San Siro. De laatste wedstrijd voor de winterstop ging met duidelijke cijfers verloren tegen Atalanta: 5-0, wat voor de nodige ergernis zorgde bij de aanhang van de grootmacht. Vanwege de plaats in de grijze middenmoot van de Serie A lijkt het bereiken van Europees voetbal voorlopig een utopie te zijn. De formatie van Pioli stond dit seizoen in competitieverband nog niet eerder tegenover .



Opstelling : Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Krunic, Bennacer, Bonaventura; Suso, Piatek, Calhanoglu.



Opstelling Sampdoria: Audero; Bereszynski, Colley, Chabot, Murru; Thorsby, R. Vieira, Linetty; Ramírez; Gabbiadini, Quagliarella.