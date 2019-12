Ibrahimovic-standbeeld verder verminkt: vandalen zagen neus af

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic is verder vernield door vandalen.

Nadat de Zweed zich als aandeelhouder inkocht bij Hammarby IF werd hem dat niet in dank afgenomen voor de achterban van Malmö FF.

Fans van zijn oude club zien hem als verrader en hebben het bronzen beeld zilver gespoten, terwijl het kunstwerk na de een teen nu ook de neus kwijt is geraakt.

Twee maanden geleden werd het standbeeld onder grote publieke belangstelling onthuld. Ibrahimovic werd geboren in Malmö en zette de eerste stappen in zijn profcarrière bij de club in de Zweedse stad.

Mede daarom werd er afgelopen jaar een standbeeld van Ibrahimovic voor het stadion van Malmö FF neergezet.

Toen bekend werd dat Ibrahimovic zich voor 25 procent had ingekocht bij een andere Zweedse club, werd een wc-bril om de arm van het beeld gehangen en een zak over het hoofd gedaan.

Op de deur van de woning van Ibrahimovic werd 'Judas' gekladderd en op sociale media gingen beelden rond van woedende supporters die probeerden om het standbeeld in brand te steken.

Vandalen zijn inmiddels een stap verder gegaan en hebben de neus van het standbeeld afgezaagd, terwijl ook een teen ontbreekt.