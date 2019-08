Ibrahimovic prijst voormalig Ajax-doelwit: "Hij is te goed voor de MLS"

Zlatan Ibrahimovic heeft de supporters van LA Galaxy gewaarschuwd om niet te gehecht te raken aan Cristian Pavón.

Volgens de Zweedse spits is de Argentijnse buitenspeler 'te goed' voor de Major League Soccer. De aanvaller is voor anderhalf jaar gehuurd van , maar Ibrahimovic acht de kans aanwezig dat Pavón voor die tijd al vertrokken is naar een grote club uit Europa.

betaalt een huursom van ongeveer twee miljoen euro om tot aan het einde van volgend jaar te kunnen beschikken over de Argentijns international.

Afgelopen weekend kwam de 23-jarige aanwinst in actie en was hij belangrijk in het duel met FC Dallas. Hij verdiende een strafschop, die verzilverd werd door Ibrahimovic. Na afloop van de 2-0 overwinning noemde Ibrahimovic de buitenspeler al 'de beste speler op het veld'.

"Hij is erg goed", laat de Zweed weten in gesprek met ESPN . "Hij is te goed voor de ." Pavón werd lange tijd in verband gebracht met , terwijl hij eerder gelinkt werd aan . Het zal volgens Ibrahimovic niet lang duren voordat Pavón de oversteek naar Europa maakt. "Ik denk niet dat de MLS lang van hem zal kunnen genieten. We moeten van hem genieten zolang hij hier is."

Ibrahimovic heeft naar eigen zeggen een goede klik met de aanwinst. "Als je met zo'n speler op het veld staat, dan hoef je niet veel te zeggen. Je communiceert in de wedstrijd en probeert er het beste van te maken. Hij weet wat hij doet. Tegen Dallas speelde hij zijn tweede wedstrijd en hij was de beste man van het veld. Ik heb met veel spelers samengespeeld en ik zie het wanneer iemand anders is, en hij is anders."