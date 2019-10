Ibrahimovic ontvangt aanbieding voor zes wedstrijden in A-League

Zlatan Ibrahimovic heeft een aanbieding vanuit Australië op zak.

Perth Glory hoopt op een snelle deal met de Zweedse spits, die een aflopend contract heeft bij en transfervrij kan worden aangetrokken. De nummer vier uit de A-League wil de 38-jarige aanvaller voor korte tijd binden.

Naar verwachting vertrekt Ibrahimovic na twee jaar uit de Major League Soccer. Een terugkeer naar Europa lijkt in de maak, maar mogelijk maakt hij een tussenstop in Australië. Perth Glory werkt aan een van de grootste deals in de geschiedenis van het Australische voetbal. Voorzitter Tony Pignata heeft bevestigd dat zijn club contact heeft gelegd met Mino Raiola, zaakwaarnemer van de ex-Ajacied.

Lees beneden verder

Perty Glory hoopt op een guest player deal met Ibrahimovic. Tot aan het einde van het jaar zou hij zes wedstrijden mee kunnen spelen met de ploeg van trainer Anthony Popovic.

"We hebben zijn zaakwaarnemer benaderd", bevestigt Pignata tegenover The Age . "Ten eerste hebben we gevraagd naar zijn beschikbaarheid en daarna of hij geïnteresseerd is."

De gesprekken tussen Perth Glory en Raiola bevinden zich nog in de beginfase. Toch is de club goed voorbereid op de eventuele komst van Ibrahimovic. Het plan om de komst van de spits te financieren ligt al klaar. Het is onbekend of de routinier welwillend tegenover een tijdelijk dienstverband in Australië staat.