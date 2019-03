Ibrahimovic noemt Premier League 'een beetje overschat'

Zlatan Ibrahimovic had graag eerder in zijn carrière al in de Premier League gespeeld. De Zweed speelde ruim anderhalf jaar voor Manchester United.

De topschutter van ging in de zomer van 2016 aan de slag op Old Trafford, toen hij al 34 jaar was. "Het was precies zoals ik dacht dat het was; gehyped, intens, het tempo lag heel hoog", vertelt Ibrahimovic in een interview met The Mirror . "Maar de kwaliteit werd wel een beetje overschat. Vanuit een technisch oogpunt, bedoel ik."



"Zoals gezegd ligt het tempo dus wel heel hoog en de wedstrijden zijn heel intens. Als je met die twee dingen niet kunt omgaan, zul je het niet redden", gaat de routinier verder. Ibrahimovic vertrok in maart 2018, nog vóór zijn tweede jaar in Manchester voorbij was, al naar de Verenigde Staten. "Ik vind het niet zo jammer dat ik niet langer in de Premier League speelde."



De oud-speler van vraagt zich wel af wat er zou zijn gebeurt als hij tien jaar eerder in Engeland was beland. "Dan was het een ander verhaal geweest. Maar ik heb meer spijt voor de fans die niet eerder naar me kwamen kijken, want dan hadden ze een ander beest gezien."



In 2011 was Engeland een optie toen hij problemen kreeg bij , zo vertelt de Zweedse superster. "Ik had de kans om naar te gaan, maar na dat moment in Barcelona moest ik weer geluk vinden. In Italië was ik altijd gelukkig, dus ik wist dat ik blij zou zijn om terug te gaan naar Italië." De nu 37-jarige spits ging voor spelen en via kwam hij in Manchester uit.