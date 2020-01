Ibrahimovic moet op tong bijten: "Op een dag zal ik wél mijn mond opentrekken"

Het standbeeld van Zlatan Ibrahimovic in Malmö is in de nacht van zaterdag op zondag volledig vernield.

Nadat de Zweed zich als aandeelhouder inkocht bij Hammarby IF werd hem dat niet in dank afgenomen voor de achterban van Malmö FF, waardoor het bronzen standbeeld de afgelopen tijd vaker het mikpunt van vandalisme was.

Ibrahimovic, die maandag zijn rentree maakte in het shirt van , moet op zijn tong bijten als hem gevraagd wordt naar vernielingen.

Het standbeeld werd in de nacht van zaterdag op zondag van zijn sokkel getrokken, waardoor het nu niet duidelijk of de beeltenis van Ibrahimovic nog terugkeert voor het stadion van Malmö FF.

"Ik besteed er geen aandacht aan, ik wil er geen energie in steken. Er valt niks over te zeggen. Op een dag zal ik wél mijn mond opentrekken", zegt Ibrahimovic in gesprek met TV4.

De 38-jarige spits maakte maandag zijn rentree voor AC Milan, door na 54 minuten spelen binnen de lijnen te komen als vervanger van Krzysztof Piatek. Ibrahimovic kon echter niet zijn stempel drukken, waardoor de wedstrijd tegen in een 0-0 gelijkspel eindigde.

"Ik kon veel adrenaline en emotie voelen, daar liep ik al negen tot tien mee rond. De band met de fans blijft geweldig, dat geeft me zoveel motivatie. Ik wilde op het veld komen, scoren en dat als een God het vieren met de Curva."

"Je kan zien dat het team vertrouwen en de agressie om te scoren mist, daardoor waren we niet zo effectief. We moeten dat begrijpen voordat we het beste uit deze selectie kunnen halen."

"Ik ben hier vier dagen en probeer alles op alles te zetten om Milan weer op gang te brengen. Er is een gebrek aan geloof hier", vervolgt Ibrahimovic in gesprek met Sky Italia. De spits probeerde direct om ploeggenoot Rafael Leão te helpen.

"Ik wilde hem uitleggen welke bewegingen hij moest maken, dat komt vanuit mijn ervaring. De fans zijn nu niet gelukkig en de resultaten zijn niet positief, maar we moeten hard blijven werken en positief denken."