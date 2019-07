Ibrahimovic mengt zich in transfersoap: "United moet hem laten gaan"

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn mening geuit over de slepende transfersoap van Paul Pogba bij Manchester United.

De spits van , die bij the Red Devils vanaf 2016 twee seizoenen samenspeelde met de Fransman, is van mening dat de Engelse grootmacht de middenvelder niet tegen zijn zin bij de club moet houden.

Pogba, die gelinkt wordt aan en , wil deze zomer vertrekken uit Manchester, zo bevestigde zijn zaakwaarnemer Mino Raiola eerder al. "Als hij niet wil blijven, heeft het geen zin om hem te behouden", aldus de 37-jarige Ibrahimovic tegenover de BBC.

"Als hij ergens anders heen wil, laat hem dan gaan. Gebruik de situatie en haal iemand die wél voor de club wil spelen", betoogt Ibrahimovic.



De Zweedse aanvaller denkt niet dat de transfersoap invloed heeft op de spelers van United. "In de kleedkamer respecteert iedereen elkaar. De spelers zijn professioneel en begrijpen elkaars situatie", zegt de gestopte international.

"Wie zich meer zorgen maakt is de club, omdat je geen speler wil hebben die niet wil blijven, omdat je dan weet dat hij zich niet 100 of 200 procent zal geven. Het is een lastige situatie, maar je moet kijken naar het beste is voor de club."



haalde Pogba in 2016 voor een (toenmalig) recordbedrag van 105 miljoen euro weg bij Juventus, maar het verblijf van de 66-voudig international in Engeland werd geen doorslaand succes.

"Iedereen bij United, van de manager tot de eigenaar, weet wat de wens van Paul is. Hij wil verder kijken. Iedereen weet hoe Paul erover denkt. We zitten nu in dat proces", liet Raiola eerder optekenen.