Ibrahimovic legt zichzelf ultimatum op en looft inbreng Ronaldo

Zlatan Ibrahimovic is begonnen aan zijn tweede periode bij AC Milan.

De 38-jarige aanvaller praat vrijdagochtend op een persconferentie voor de eerste keer over zijn keuze om terug te keren in het San Siro, tussen 2010 en 2012 ook al zijn werkomgeving.

Ibrahimovic beschikt over een contract voor een halfjaar bij Milan, een overeenkomst die met een seizoen kan worden verlengd. De routinier begint echter alleen aan een nieuwe jaargang als hij nog van waarde kan zijn voor de Milanese club.

"Als ik iets in die zes maanden heb gepresteerd, dan blijf ik", laat Ibrahimovic optekenen in de Italiaanse media. "Ik wil hier niet alleen maar blijven omdat ik Ibrahimovic heet. Resultaten uit het verleden tellen niet meer, ik moet gewoon weer heel veel aan mezelf bewijzen."

"De uitdaging ligt bij mijzelf, ik wil het verschil maken hier en moet daarvoor de juist eerzucht en mentaliteit aan de dag leggen. Als ik niet presteer op het veld, dan is het zinloos en beter om iemand anders op te stellen."

"De manier van spelen verandert heel vaak, maar ik weet wat me te doen staat. Ik heb nog steeds brede schouders", aldus Ibrahimovic, die reeds heeft gesproken met trainer Stefano Pioli.

"We hebben een paar minuten overleg gehad. Het was gisteren een drukke dag, maar ik was nog wel in de gelegenheid om te trainen. Het zit er allemaal weer aan te komen."

Ibrahimovic staat later dit seizoen met Milan tegenover , waar Cristiano Ronaldo als boegbeeld fungeert. De Zweedse spits kijkt uit naar het weerzien met de Portugese aanvaller. "Het is een goede zaak dat Ronaldo in Italië speelt, dat is belangrijk voor de ."

Ibrahimovic is ook positief gestemd over Dejan Kulusevski, die voor 35 miljoen euro de overstap heeft gemaakt van Atalanta naar Juventus. "Het is goed dat Zweedse spelers bij topclubs terechtkomen, dat gebeurt al te weinig."

"Ik heb goede dingen over hem gehoord en ben blij voor hem. Hij weet wat er voor nodig is om de top te bereiken." De aanwinst van Milan kwam na zijn vertrek bij Los Angeles Galaxy al snel in contact met technisch directeur Paolo Maldini.

"Op mijn 38ste was er meer belangstelling dan toen ik nog 20 was", stelt Ibrahimovic met een kwinkslag. "Ik was op zoek naar die laatste uitdaging in mijn loopbaan. Ik heb ook veel met Zvonimir Boban (directeur voetbalzaken, red.) gesproken, het was uiteindelijk geen moeilijke beslissing."

"Ik wilde Milan destijds niet verlaten, het was echter een zakelijke beslissing. Het belangrijkste is dat ik hier weer ben en ik ga er alles aan doen om Milan er weer bovenop te helpen."