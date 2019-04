Ibrahimovic komt superlatieven tekort: "In mijn tijd speelde Ajax ook al zo"

Ajax zorgde dinsdagavond wederom voor een stunt in de Champions League door Juventus met 1-2 uit te schakelen. Zlatan Ibrahimovic heeft ook gekeken.

"Het is geweldig, die manier van spelen. Toen ik er speelde, speelde ook al zo. Volgens die filosofie. Daar houd ik van", zegt Ibrahimovic in een interview met Expressen TV. "Ze spelen attractief en dominant voetbal. Als je dan deze resultaten behaalt, is dat geweldig. Let wel: ze hebben niet alleen van gewonnen, maar ook van . Fantastisch."



Ibrahimovic denkt dat heel veel voetbalfans in Europa genieten van het succes van de Eredivisionist. "Normaal gaan de favorieten altijd door. Fans vinden deze onverwachte uitslagen dan ook geweldig. Veel mensen hopen dat Ajax het gaat lukken. Ze gaan nog harder voor Ajax juichen. En ze hebben het eerder gedaan, ze kunnen het herhalen."



Ajax staat in de halve finales tegen , dat wist uit te schakelen. Het eerste duel in de halve eindstrijd vindt plaats op dinsdag 30 april in Londen. Acht dagen later, op woensdag 8 mei, volgt de return in Amsterdam in de Johan Cruijff ArenA. De andere halve finale gaat tussen en .