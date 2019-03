"Ibrahimovic is de beste met wie ik speelde" - Boateng 'vergeet' Messi

De naam van de Zweedse spits kwam als eerste boven toen de 32-jarige Boateng in een vraaggesprek met Barcelona werd gevraagd naar zijn beste teammaat.

Kevin-Prince Boateng vindt Zlatan Ibrahimovic de beste speler met wie hij ooit samen in een ploeg zat. Boateng speelde onder meer bij , , , en nu dus . Zodoende stond hij met diverse wereldsterren op het veld en Ibracadabra maakte het meeste indruk op de Ghanees international.

De twee speelden samen bij AC Milan en hielpen de Italiaanse grootmacht aan de Scudetto van 2010/11. In gesprek met Barcelona TV kostte het hem dan ook weinig tijd om de naam van de Zweedse ster te noemen, volledig voorbijgaand aan het beoogde antwoord wat de Catalaanse regie voor ogen had.

Boateng had bij Barcelona TV natuurlijk Messi moeten zeggen aangezien de aanvoerder van de Catalanen en vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or sinds januari zijn ploeggenoot is. De Blaugranas zochten naar een extra aanvaller en kwamen verrassenderwijs uit bij Boateng, die in de marge voetbalde bij .

Bij zijn presentatie noemde Boateng Messi nog de 'beste speler in deze wereld en alle andere werelden', maar dat was de voormalig fan van kennelijk even vergeten. Messi scoorde dit seizoen al 39 keer in alle competities en lijkt onbedreigd af te stevenen op de titel van Europees topscorer van het Jaar.

Boateng staat slechts op drie competitieoptredens namens Barcelona en moet vermoedelijk in de zomer weer afscheid nemen van de Catalanen, die tien punten voorsprong hebben in LaLiga en in de kwartfinale van de strijden tegen . Zaterdag wordt de competitie hervat tegen en verwacht wordt dat de bij Argentinië lichtjes geblesseerd geraakte Messi 'gewoon' kan starten.