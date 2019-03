Ibrahimovic hekelt Class of '92: "Ze klagen alleen maar"

Zlatan Ibrahimovic is niet te spreken over een aantal oud-spelers van Manchester United die nogal kritisch zijn over de prestaties van de club.

De fameuze Class of '92, met spelers als David Beckham, Nicky Butt, Ryan Giggs, Gary Neville, Phil Neville en Paul Scholes, leidde naar grote hoogtes in de jaren '90 en '00. Een aantal van hen voelt zich nog steeds betrokken bij de club, bijvoorbeeld als tv-analist. Volgens Zlatan Ibrahimovic is de tendens van de oud-spelers echter te negatief.



"Ze spelen er niet meer. Ze klagen continu op televisie, omdat ze niet meer actief zijn bij United", zegt de Zweedse spits tegen The Mirror. "Als je voor de club wil werken, dan ga je maar op zoek naar een baan. Maar je kunt niet altijd maar op televisie klagen en kritiek uiten. Ja, oké, jullie hebben je tijd gehad, dat weten we."



Ibrahimovic droeg tussen medio 2016 en maart 2018 het shirt van Manchester United. Hij vindt dat het huidige elftal niet vergeleken mag worden met de teams waarmee Sir Ales Ferguson zoveel succes had. "Alles wat nu gebeurt, wordt in perspectief geplaatst met het tijdperk van Ferguson. Er wordt gezegd dat dit niet zou gebeuren als Ferguson er nog was, dat Ferguson het anders zou doen, enzovoort. Alles draait om Ferguson."



"Ik zou dan willen zeggen: Ferguson is hier niet meer. Ik ben hier om mijn eigen geschiedenis te schrijven, ik wil mijn eigen verhaal maken. Ik wil niet meer horen wat er in het verleden is gebeurd. Ferguson heeft zijn plek gekregen in de geschiedenis van de club en nu moet de club vooruit."



Sir Alex Ferguson (77) nam in mei 2013 afscheid als manager van Manchester United. De Schot zat er al sinds 1986 op de bank. United ging vervolgens in zee met zijn landgenoot David Moyes, maar hij werd binnen een jaar al ontslagen. Ook opvolger Louis van Gaal moest sneller dan verwacht zijn spullen pakken, ondanks dat de Nederlander wel de won. Met José Mourinho, die Ibrahimovic als zomeraanwinst verwelkomde, werd de gepakt. De Portugees werd in december vervangen voor Ole Gunnar Solskjaer.



Onder leiding van Solskjaer begon United aan een fraaie opmars, met als hoogtepunt kwalificatie voor de kwartfinales van de . De huidige nummer vijf van de Premier League werd afgelopen weekend wel uitgeschakeld in de FA Cup, na een zwakke vertoning tegen (2-1).