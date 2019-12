Ibrahimovic geeft gigantische hint over nabije toekomst als speler

Er wordt de laatste tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Zlatan Ibrahimovic.

De 38-jarige spits maakte vorige maand wereldkundig dat hij zijn contract bij Los Angeles Galaxy niet zou verlengen, waardoor hij transfervrij op zoek kan naar een nieuwe club. In gesprek met GQ Italia geeft Ibrahimovic nu een behoorlijke hint over zijn nabije toekomst.

"Ik zal bij een club tekenen die weer moet winnen, die zijn geschiedenis moet terugvinden en naar een manier zoekt om weer tegen alles en iedereen te kunnen vechten. De enige manier om de nodige motivatie te vinden, is door jullie weer te verrassen."

"Het gaat er niet alleen om dat ik een club kies, maar er spelen ook andere factoren mee. De belangen van mijn familie, bijvoorbeeld. Ik zie jullie snel in Italië", geeft Ibrahimovic te kennen. De voorbije tijd werd hij gelinkt aan , , en , allemaal die clubs die in hun bestaan minimaal een keer kampioen van Italië werden.

AC Milan wordt al weken genoemd als de voornaamste kandidaat om Ibrahimovic binnen te hengelen. Sky Italia meldde dinsdag dat het verschil tussen vraag en aanbod voorlopig nog levensgroot is.

I Rossoneri zouden Ibrahimovic willen presenteren tijdens het 120-jarig jubileum. "Er zijn spelers die voetballen en alleen aan het voetbal denken. Wanneer iemand een nieuwe manier van voetballen bedenkt, kunnen de anderen volgen. Ik houd ervan om het verschil te maken. Ik wil niet één of twee dingen goed doen, maar alles."

"Ik ben heel blij dat ik de ervaring in Los Angeles heb mogen meemaken. Na de blessure zeiden mensen dat ik nooit meer zou spelen, maar ik heb hen laten zien dat ik nog het verschil kan maken. In technisch en tactisch opzicht moeten ze daar nog groeien."

"Ze rennen, maar zijn niet gewend om met hun voeten te spelen. In de meeste Amerikaanse sporten speel je handen", vertelt Ibrahimovic over zijn tijd in de Major League Soccer ( ). Namens was de Zweedse spits goed voor 53 doelpunten en 15 assists in 58 wedstrijden.