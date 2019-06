Ibrahimovic gaat ex-Eredivisie-spelers voorbij met recordsalaris bij LA Galaxy

Zlatan Ibrahimovic is vanaf komend seizoen de best verdienende speler uit de Major League Soccer ooit.

Dat blijkt uit cijfers die de Noord-Amerikaanse competitie bekendmaakt. De Zweedse spits krijgt van een salarisverhoging van maar liefst vijf miljoen euro, waardoor zijn jaarlijkse vergoeding uitkomt op een slordige 6,4 miljoen euro.

Het vorige salarisrecord in de stond op naam van ex- -aanvaller Sebastian Giovinco, die tussen 2017 en 2018 6,3 miljoen euro opstreek bij Toronto. Na Ibrahimovic is Michael Bradley (Toronto), die tussen 2005 en 2008 onder contract stond bij sc , met een salaris van 5,8 miljoen euro komend seizoen de bestbetaalde MLS-speler. Voormalig -spits Jozy Altidore (Toronto) bezet met 5,6 miljoen euro per jaar de vierde plek.



Het gemiddelde jaarsalaris ligt komend seizoen in de MLS op 333.000 euro. Het Noord-Amerikaanse voetbal zit duidelijk in de lift, want in 2014 was dat nog 122.000 euro. In de MLS geldt de regel dat elke club evenveel geld mag besteden aan spelerssalarissen, om de competitie zo eerlijk mogelijk te houden. Wel is er de zogenaamde Designated Player Rule , die het mogelijk maakt hogere salarissen te bieden aan 'buitengewone' spelers.



"We zijn enthousiast over de constante salarisgroei die plaats heeft gevonden in elk van de laatste vijf jaren", aldus algemeen directeur Bob Foose van de MLSPA, de spelersvakbond van de competitie. "Naarmate de MLS groeit en de inkomsten stijgen, is het van cruciaal belang om voortdurend te blijven investeren in spelerscompensatie. Spelers zijn het hart van de MLS, en als de MLS de voorkeurscompetitie wordt die het wil zijn, moet het gelijke tred houden in een steeds competitievere markt voor spelers."