Ibrahimovic bevestigt afscheid: "Gaan jullie nu maar weer honkbal kijken"

Zlatan Ibrahimovic heeft zijn laatste wedstrijd in de Major League Soccer gespeeld.

De 38-jarige spits neemt op Twitter op geheel eigen wijze afscheid van , de club waarvoor hij twee seizoenen heeft gespeeld. "Ik kwam, ik zag, ik overwon", schrijft Ibrahimovic.

De Zweed beschikt bij LA Galaxy over een in december aflopend contract, dat hij dus niet gaat verlengen. "Bedankt LA Galaxy, dankzij jullie kreeg ik het gevoel weer te leven. Aan de Galaxy-fans: jullie wilden Zlatan en ik heb jullie Zlatan gegeven. Graag gedaan. Het verhaal gaat nu verder. Gaan jullie maar weer honkbal kijken", aldus Ibrahimovic.

Het afgelopen seizoen maakte Ibrahimovic 31 doelpunten in even zoveel wedstrijden in de Noord-Amerikaanse competitie. In zijn eerste jaargang bleef de teller steken op 23 treffers in 34 optredens.

De laatste maanden gingen er al geruchten over een vertrek van Ibrahimovic, die in verband wordt gebracht met zijn oude club en met . Op Instagram hintte Ibrahimovic juist naar een terugkeer naar Spanje.

" Hola España ! Guess what? I'm coming back", zei Ibrahimovic in de Instagram-video. Het is onduidelijk wat hij precies bedoelde met zijn terugkeer naar Spanje, waar hij tussen 2009 en 2011 bij onder contract stond. Diverse media houden rekening met een commerciële stunt van de 38-jarige spits. Omdat de spits schrijft dat 'het verhaal verdergaat' lijkt het er niet op dat hij zijn carrière gaat beëindigen.