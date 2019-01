Ibrahimovic adviseert Harry Kane: "Tottenham is een 'normale' club"

Harry Kane werd in de zomermaanden nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid.

Hij koos er toch voor om zijn contract tot medio 2024 te verlengen. Zlatan Ibrahimovic raadt de 25-jarige spits echter aan om in de toekomst een transfer te maken naar een grotere club dan Tottenham Hotspur.

De aanvaller van Los Angeles Galaxy maakte Kane als spits mee toen hij bij Manchester United speelde. "Ik denk dat hij een goede spits is. Hij ontwikkelt zich nog altijd en hij laat goede dingen zien", aldus de Zweed in een interview met Bethard .



"Maar ik zeg altijd", vervolgt Ibrahimovic, "spelen en presteren bij een grote club is anders dan bij, met alle respect, Tottenham Hotspur. Dat is een 'normale' club. Hij moet gewoon de stap maken en dan zullen de mensen herinneren wat hij straks gewonnen heeft. Dus als hij dingen wil winnen dan ja, dan heeft hij verandering nodig."



Kane, 35-voudig international van Engeland, maakte in 2004 de overstap van Watford naar Tottenham Hotspur. Hij werd door the Spurs verhuurd aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City en inmiddels behoort Kane tot de beste spitsen op de Europese velden. Dit seizoen scoorde hij al 20 keer in 31 officiële wedstrijden.