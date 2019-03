'Ibrahim Afellay zocht zelf contact; geen gesprekken over contract'

Ibrahim Afellay is de komende tijd actief bij PSV om op individuele basis aan zijn revalidatie te werken.

De middenvelder, die al jarenlang achtervolgd wordt door blessures, is op eigen verzoek aanwezig bij de huidige koploper van de Eredivisie, zo meldt het Eindhovens Dagblad . PSV en Afellay hebben niet gesproken over een eventueel contract.

Eind januari van dit jaar werd het contract van de routinier bij Stoke City in onderling overleg ontbonden. De 53-voudig Oranje-international nam daarna contact op met PSV, dat instemde met het verzoek van Afellay om onder begeleiding bij de club te trainen. Technisch manager John de Jong liet donderdag al weten dat de geste bedoeld is om Afellay weer fit te krijgen.



"Ibrahim is hier opgegroeid en doorgebroken. Daarna werd hij een bepalende speler in diverse kampioensploegen. Het is voor ons niet meer dan logisch dat we hem helpen waar mogelijk. We hebben nu afspraken gemaakt over individuele begeleiding door de fysieke staf van de jeugdafdeling van PSV. Als de volgende fase aanbreekt, gaan we kijken hoe we dat invullen", aldus De Jong.



De inmiddels 32-jarige Afellay verliet PSV in 2011 voor een dienstverband bij Barcelona. In Spanje raakte de middenvelder ernstig geblesseerd aan zijn knie. Sindsdien kampt de middenvelder regelmatig met kwetsuren. In het verleden speelde Afellay 217 wedstrijden voor de Eindhovenaren, met 39 doelpunten en 23 assists als resultaat.