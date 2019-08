Ibrahim Afellay zet volgende stap in herstel en maakt rentree in oefenduel

Ibrahim Afellay heeft zijn rentree gemaakt bij een oefenduel van Jong PSV, zo meldt het Eindhovens Dagblad vrijdagmiddag.

De 33-jarige middenvelder speelde mee tijdens de wedstrijd tegen Derby County Onder-23. Afellay kampte de voorbije maanden vaak met blessures en revalideert sinds afgelopen voorjaar bij de Eindhovenaren.

Afellay speelde zijn laatste officiële duel in december 2017. Vrijdag oefende Jong tegen de talenten van Derby County en Afellay kreeg dus ook minuten toebedeeld door trainer Peter Uneken. 'Het is een volgende stap op weg naar volledig herstel', zo schrijft de lokale krant. De wedstrijd was niet toegankelijk voor publiek.

De routinier wordt door Mark van Bommel als een belangrijke speler binnen de huidige selectie van PSV beschouwd. De trainer van de hoofdmacht heeft zijn voormalig collega bij het zelfs benoemd tot aanvoerder.

"Hij heeft mij niet verbaasd, maar hij is een voorbeeld voor iedereen binnen de groep", zo stelde Van Bommel eerder bij Veronica. "Hij spreekt Spaans, Nederlands. Hij vertaalt, mengt zich in de groep. Ik verwacht een aantal dingen van hem, maar we moeten ook rustig aan doen."

"Hij heeft anderhalf jaar niet gespeeld. Ik wil hem fit hebben en houden. De manier hoe hij zich gedraagt binnen de club, dat is echt heel goed", aldus Van Bommel. PSV begint het nieuwe -seizoen zaterdag met een uitwedstrijd tegen .