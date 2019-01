Ibrahim Afellay transfervrij na contractontbinding in Stoke

De samenwerking tussen Ibrahim Afellay en Stoke City is per direct ten einde gekomen, zo laten the Potters maandag weten via de officiële kanalen.

Het contract van de middenvelder liep oorspronkelijk nog door tot het einde van dit seizoen, maar is met wederzijdse instemming ontbonden. Afellay kan zodoende met een transfervrije status op zoek naar een nieuwe werkgever.

Afellay was sinds 2015 actief voor het in de Championship uitkomende Stoke en kwam uiteindelijk tot 55 officiële wedstrijden namens de Engelsen, waarin hij goed was voor 3 doelpunten. De 53-voudig international van het Nederlands elftal werd echter ook veelvuldig geplaagd door blessures en moest daardoor veel duels aan zich voorbij laten gaan.

De geboren Utrechter kwam in het huidige seizoen nog niet in actie namens de ploeg van trainer Nathan Jones en dat lijkt een van de belangrijkste redenen te zijn om nu tot de ontbinding van zijn contract over te gaan. Stoke bivakkeert op dit moment op de vijftiende plaats in de Championship en heeft acht punten minder dan nummer zes Derby County, dat als het zo blijft na dit seizoen mee mag doen aan de play-offs voor promotie naar de Premier League.

Afellay begon zijn profloopbaan bij PSV en won tussen 2004 en 2010 onder meer vier landstitels en de beker met de Eindhovenaren. De middenvelder maakte vervolgens de overstap naar Barcelona, maar slaagde er mede door blessureleed nooit in om uit te groeien tot een vaste waarde in het Camp Nou. Na twee uitleenbeurten aan Schalke 04 en Olympiacos verliet hij Barcelona in 2015 voor Stoke.