Ibrahim Afellay keert definitief terug bij A-selectie van PSV

Ibrahim Afellay sluit komend seizoen weer aan bij de A-selectie van PSV, zo communiceert de club via de officiële kanalen.

De 33-jarige middenvelder heeft bij de Eindhovenaren zijn handtekening gezet onder een eenjarig contract. De afgelopen tijd hield de clubloze Afellay zijn conditie op peil bij de Onder-19 van de Eindhovenaren.

“Na jaren met veel tegenslag is het hartstikke mooi om juist bij deze kans te krijgen”, reageert Afellay op de de website van PSV. Het betekent dat Afellay na een kleine negen jaar terugkeert in Eindhoven. “Ik heb hier vijftien jaar van mijn leven doorgebracht en de mentaliteit die hier heerst past bij mij. In de voorbije maanden heb ik dat weer ervaren. Het voelt goed om hier weer aan de slag te gaan.”

Afellay verliet PSV in januari 2011 voor een dienstverband bij . Zijn periode in het buitenland, waar hij verder speelde voor , Olympiacos en Stoke City, werd gedomineerd door blessureleed. In januari liet Afellay the Potters achter zich, waardoor hij het afgelopen halfjaar zonder club zat. In die periode werkte hij bij PSV aan zijn revalidatie, waarna hij aansloot op de groepstraining van de Onder-19. Afellay sluit nu per direct aan bij de selectie van trainer Mark van Bommel, met wie hij ooit samenspeelde bij PSV.

“Daar ben ik erg blij mee. Ibi heeft als speler bepaalde eigenschappen die iedere trainer graag in zijn selectie heeft. En hij brengt een flinke dosis ervaring mee”, reageert Van Bommel op de komst van Afellay, die dinsdag medisch gekeurd wordt bij de Eindhovenaren. “Natuurlijk, hij heeft lang niet gespeeld. Dat weten we en daar houden we rekening mee. We gaan op een verantwoorde manier met hem aan het werk.”

“Hij is nu toe aan de volgende stap en dat is trainen en spelen met een A-selectie. Ibi is een van ons en nog steeds een voetballer met veel kwaliteiten. Het is dus logisch dat wij hem deze kans bieden. We hebben er vertrouwen in dat het gaat lukken en daarom hebben we ook een optie in het contract opgenomen”, licht technisch manager John de Jong toe.