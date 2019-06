Ibrahim Afellay definitief terug bij PSV: "Het was niet mijn intentie"

Ibrahim Afellay is definitief terug bij PSV.

Aan het begin van de week meldde de club uit Eindhoven dat de middenvelder zijn handtekening heeft gezet onder een eenjarig contract. Zodoende mondt zijn revalidatie op De Herdgang uit op een definitieve terugkeer bij de club waar hij werd opgeleid. "Het was niet mijn intentie. Het was mijn intentie om weer fit te worden en dat uiteindelijk dit eruit is gekomen, dan is dat alleen maar mooi", aldus Afellay.

De 33-jarige middenvelder vertrok aan het begin van dit jaar bij Stoke City en meldde zich in Eindhoven om te herstellen van blessureleed. Zo keerde hij terug bij de club die hem in 2011 verkocht aan . "Ik ben heel blij. Het is mooi om weer terug te zijn. Ik heb er heel veel zin in", aldus de 53-voudig Oranje-international in gesprek met TV . De afgelopen jaren is er veel veranderd bij PSV, merkt hij. "Het is allemaal veel professioneler geworden. In de technische en medische staf zitten bijvoorbeeld veel meer mensen. Er is ook veel jong talent, dat is alleen maar goed."



"Ik denk dat het voor beide partijen een win-win-situatie is. Uiteindelijk komt het van twee kanten. Het is allemaal heel snel gegaan, ik heb er heel veel zin in", aldus Afellay, die zich de afgelopen maanden al snel thuisvoelde bij PSV. "Er waren veel oud-spelers waar ik mee heb gespeeld. Ruud (Van Nistelrooy, red.) en Adil Ramzi, met wie ik fantastisch heb samengewerkt. Daar ben ik ze erg dankbaar voor."



Afellay merkt dat er veel talenten rondlopen bij PSV. Mohammed Ihattaren is hem al opgevallen. "Ik zit naast Mootje in de kleedkamer. Ja, mooi is dat. De eerste indrukken zijn heel positief en ik heb er zin in om er met z'n allen een mooi seizoen van te maken. Mijn doel? Ik wil gezond blijven en waar nodig belangrijk zijn voor het elftal. Een club als PSV moet altijd meedoen om het kampioenschap, daar gaan we met z'n allen voor."