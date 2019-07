'Ianis Hagi wijst Ajax definitief af en wordt vrijdag medisch gekeurd'

Ianis Hagi is hard op weg naar Racing Genk, zo weet Het Nieuwsblad te melden.

Het twintigjarige Roemeense toptalent van Viitorul Constanta stond in de belangstelling van diverse Europese topclubs, maar kiest voor een driejarig dienstverband in België. Onder meer en hadden hem naar verluidt hoog op het wensenlijstje staan.



Ajax leek lange tijd de topfavoriet voor de komst van de middenvelder. Steeds meer clubs sloten zich aan in de rij om de handtekening van Hagi. Uiteindelijk is het dat aan de haal gaat met het doelwit van onder meer Barcelona, , , , en . Vader en tevens voetballegende Georghe Hagi ziet meer heil in een tussenstap voordat zijn zoon naar een topcompetitie gaat.



De afgelopen weken werkte Genk achter de schermen hard aan de komst van Hagi. Volgens Roemeense media is er een bedrag van ongeveer tien miljoen euro gemoeid met de overstap, maar in Genkse kringen wordt die som fel overdreven genoemd. Hagi reist samen met zijn vader en de voorzitter van Viitorul af naar België, waar hij vrijdag medisch gekeurd wordt. Hagi tekent voor drie jaar en gaat volgend seizoen de in met de regerend Belgisch landskampioen.