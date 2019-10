Hyypiä: "Het voorval tussen Salah en Mané was verre van schadelijk"

De frictie die er was tussen Sadio Mané en Mohamed Salah tijdens de Premier League-wedstrijd van Liverpool tegen Burnley is positief, zegt Sami Hyypiä

Sané was zijn emoties niet de baas toen hij in augustus op Turf Moor vroegtijdig naar de kant werd gehaald. De frustratie van de Senegalees was gericht aan Salah, die zijn medespeler over het hoofd zag en voor eigen succes ging. Het voorval werd al snel uitgesproken, hoewel er gesuggereerd werd dat er al een tijdje iets broeide.

"Ik kijk naar ze en het lijkt erop dat ze plezier hebben op zo'n buitengewoon hoog niveau., maar ze eisen ook van elkaar. Dat is waarom ze het elkaar niet makkelijk zullen maken", vertelt Hyypiä in gesprek met de Daily Star .

"Ik zag het voorval tussen Mo Salah en Sadio Mané, maar dacht dat het verre van schadelijk was voor de relatie in de kleedkamer. Ik dacht dat het liet zien hoe sterk het is."

"Het laat gewoon zien dat iedereen samen wil winnen en dat laat zien wat een geweldige groep Jürgen Klopp met die dynamiek heeft opgebouwd. Het is altijd goed om zo'n openheid te hebben waarin spelers elkaar kunnen corrigeren. Dat hoort bij de cultuur van winnen. Er is niets mis mee."

"Alle succesvolle teams hebben dat verlengen, wat betekent dat ze meer van elkaar eisen. Ik herinner me dat er enkele vonken waren tussen spelers toen ik op Anfield speelde en dat is alleen maar goed voor het team."

is dit seizoen vooralsnog nog altijd foutloos in de Premier League en het won de laatste zeventien competitiewedstrijden op rij. De ploeg van Klopp heeft acht punten voorsprong op nummer twee en jaagt op de eerste landstitel in dertig jaar.

Hyypiä hoopt dat zijn voormalige club slaagt in de missie. "Iedereen herinnert je wanneer je prijzen wint - zelfs vijftien of twintig jaar later. Als ik terug ben in Liverpool, haalt iedereen die avond in Istanbul in 2005 aan. Zoiets blijft de fans bij. Niemand vergeet het. Dat is waarom deze stad gek wordt als ze dit jaar de Premier League - net zoals in 2005."

"Toen we in Istanbul wonnen, had de club al 21 jaar geen Europa Cup gewonnen, dus er was veel emotie. Het was een enorme opluchting. En het zal hetzelfde zijn in mei als we de competitie winnen, omdat het zo lang geleden is. Er zullen wilde feesten zijn en er zal een plek in de geschiedenis zijn voor de spelers. Het zal speciaal zijn."