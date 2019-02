Hyypia vol lof: "Virgil van Dijk is de ultieme centrumverdediger"

Voormalig Eredivisionist en Liverpool-verdediger Sami Hyypia beschouwt de rots in de branding voor Liverpool als één van de besten ter wereld.

Virgil van Dijk is de 'ultieme centrumverdediger', aldus de in 2011 gestopte topverdediger Sami Hyypia. Hij ging verder als trainer en als voetballiefhebber zag de Fin hoe de Nederlander vanaf het allereerste moment begon met het waarmaken van zijn transfersom van 84,4 miljoen euro, waarmee hij sinds januari 2018 de duurste verdediger in de geschiedenis is.

Hij werd overgenomen van Southampton zodat hij de lekke achterhoede kon gaan leiden op Anfield. Van Dijk paste zich moeiteloos aan en zijn komst wordt algemeen beschouwd als misschien we de belangrijkste factor waarom Liverpool de laatste twaalf maanden zo enorm veel progressie heeft gemaakt.

Liverpool is nu een serieuze titelkandidaat en lijkt sterk genoeg om net als vorig seizoen de finale van de Champions League te halen, die men afgelopen seizoen aan Real Madrid moest laten. Ook de komst van Mohamed Salah en doelman Alisson Becker hebben grote impact gehad op de ploeg, maar Hyypia beschouwt Van Dijk als de belangrijkste man op het veld.

De voormalig Liverpool-ster sprak het als volgt uit bij PA Sport: "Ik zag vanaf de start hoe groot zijn impact was en hoe belangrijk hij voor de ploeg zou worden. Meteen begon hij de defensie te organiseren. Hij is de leider in de achterhoede en met de tijd is hij alleen maar belangrijker geworden. Hij geeft de spelers om hem heen vertrouwen en zorgt dat ze beter gaan spelen", concludeert de lovende Fin.

"Het is lastig om een zwakte te vinden bij hem. Hij is de ultieme centrumverdediger en het moet geweldig zijn om samen met hem te mogen spelen, zo goed is hij. Hij is erg kalm aan de bal, lijkt zich nooit te hoeven haasten en vertrouwt op zijn balbehandeling. Het was de juiste beslissing [om hem te kopen] omdat hij zo'n grote invloed heeft op de ploeg. Dan maakt het niet uit hoe duur hij was."

Van Dijk, die al meer dan 50 duels speelde voor Liverpool, mag dinsdag niet meedoen als de ploeg het in de achtste finale van de Champions League opneemt tegen Bayern München. De Nederlander zit een schorsing van een duel uit. In de daarop volgende clash met Manchester United is hij wel weer van de partij. Ook in de return tegen de Duitse kampioen mag hij meespelen.