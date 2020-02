Hyballa heeft geen plek voor Weijs: "Het is hier geen discussieforum.nl"

Peter Hyballa zit niet te wachten op een samenwerking met Willem Weijs.

De nieuwe trainer van heeft zijn eigen assistent-trainer meegenomen, waardoor er geen plek is in de technische staf voor Weijs. Laatstgenoemde was assistent-trainer van Ruud Brood en nam het stokje tijdelijk over na zijn ontslag.

Nu Hyballa is aangesteld wil Weijs niet meer aan de slag bij Jong NAC, omdat hij deel wil blijven uitmaken van de staf van het eerste elftal. Dat ziet Hyballa niet zitten.

Weijs deed het als interim-trainer verrassend goed. Zo werd onder zijn leiding onder meer uitgeschakeld in de TOTO . Desondanks koos de clubleiding voor Hyballa als hoofdtrainer.

"Willem wil leren door oefeningen te leiden op de training, maar wij moeten hier punten pakken", is Hyballa duidelijk in gesprek met BN DeStem. "Mijn grootste kwaliteit is veldtrainer zijn. Dit team is niet fit, dus moet ik ze eerst fit maken. Met alle respect voor Willem, ik ben 25 jaar trainer."

"Hij beleeft nu zijn eerste crisismoment, daar moet hij mee omgaan. Ik ken hem sinds drie jaar. We zijn een beetje anders. Ik wil met assistenten werken die echt assistent zijn en ik vind dat jonge trainers en beetje nederig moeten zijn. Dit is een heel moeilijk vak."

Met Maik Drzensla heeft Hyballa zijn eigen assistent-trainer meegenomen. Zijn sterke punten zijn volgens de hoofdtrainer de laptop en tactiek. Met Weijs erbij zou hij 'twee laptoptrainers' hebben. "Het is hetzelfde als ik een tweede fysiektrainer haal, dat kan ook botsen."

"Het takenpakket dat Willem als assistent wil, kan ik hem niet geven", vervolgt Hyballa tegenover het regionale dagblad. "Ik ben hier niet gekomen om een takenpakket aan trainers te geven, ik ben hier gekomen om een takenpakket aan spelers te geven. Ik doe 85 procent van het veldwerk."

"Willem wilde bijvoorbeeld veel trainingen leiden. Dat heeft hij inderdaad gezegd in het gesprek. Prima, maar ik vind dat ook veeleisend. Wij kunnen hem niet bieden wat hij wil en dan kan het vervelend worden."

"Ik heb gezegd: 'Kijk, ik werk op deze manier. Kan je je daarin vinden?' Hij zei: 'Dan kan het lastig worden.' Dan is het klaar, punt."

Weijs heeft bij de clubleiding aangegeven dat hij zijn functie als assistent-trainer terug wil, maar dat gaat niet gebeuren. "Bij mij komt hij niet terug. Dat is geweest", aldus Hyballa. "Als je in de eerste zin zegt: jij moet mij in alles meenemen, dan houdt het op. Ik moet helemaal niks. Assistenten zijn voor mij assistenten."

"Ik wil geen discussie, maar duidelijkheid. Wat vinden jullie? Dan wil ik een of twee oplossingen horen en neem ik een beslissing. Daarvoor word ik betaald. Willem en Rogier hebben een beetje een ander idee over voetbal. Dat is niet erg, maar daar heb ik nu geen tijd voor. Het is hier geen discussieforum.nl."