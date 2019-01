Huntelaar: "Ze gooien altijd spullen, maar dat intimideert ons niet"

Klaas Jan Huntelaar, die zich met Ajax in Florida voorbereidt op de tweede seizoenshelft, kijkt alvast uit naar de beladen wedstrijd tegen Feyenoord.

Ajax speelt na de winterstop tweemaal tegen sc Heerenveen, in zowel de Eredivisie als de KNVB Beker. Na het tweeluik tegen de Friezen staat op 27 januari de Klassieker in De Kuip op het programma. Huntelaar gaat ervan uit dat de fans van de Rotterdammers de spelersbus van Ajax weer op zullen wachten.



"Ik vind het juist mooi, het geeft extra energie. Het is mooier dat ze er staan dan dat je - bij wijze van - bij Excelsior aankomt en er niemand staat. Die haat of tegenstand geeft extra motivatie. Nee, we voelen ons niet geïntimideerd. Je verwacht niet dat er iets gaat gebeuren, al is er in het verleden wel een keer iets met Richard Witschge gebeurd. Toen werd er iets door de ramen gegooid, nu ketst het altijd via de ramen af. Ze gooien altijd spullen ja, zeker", laat hij weten via de officiële kanalen van zijn club.



Huntelaar heeft niet het idee dat zijn medespelers schrikken van de ontvangst in Rotterdam: "Dat is het mooie aan die wedstrijd, je voelt direct de beladenheid. Als je de resultaten ook bekijkt, zie je dat het in ons voordeel werkt, haha. Ik vind het fantastisch", vervolgt de 35-jarige routinier zijn verhaal. De aanvaller beschikt over een aflopend contract bij Ajax, maar geeft aan 'net zo lang door te gaan tot zijn lichaam begint te haperen'.



"Hoe ik fit blijf? Goed leven, goed slapen en goed trainen. Dat lukt me altijd wel goed. Ik denk ook dat het een beetje motivatie is. Daar kun je aan zien hoe iemand voor het voetbal leeft. Je kunt er in de laatste jaren van je carrière je voordeel meedoen. Nee, ik ben helemaal nog niet bezig met stoppen. Voor mij is het meer hobby dan werk en dat is wel lekker", legt hij uit.