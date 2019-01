Huntelaar over concurrentiestrijd Dolberg: "Met elkaar probeer je er het maximale uit te halen"

Klaas-Jan Huntelaar stond in de eerste maanden van het seizoen nog in de basis bij Ajax, maar nu krijgt Kasper Dolberg de voorkeur van de trainer.

Ondanks deze onderlinge concurrentiestrijd is de relatie tussen de routinier en het talent echter goed en praten zij veel met elkaar over onder meer de manier waarop de tegenstander verdedigt en hoe daar het beste mee om te gaan is. "Met elkaar probeer je er het maximale uit te halen, wie er ook speelt", verzekert Huntelaar via de officiële kanalen van zijn club. De twee wisselen regelmatig informatie met elkaar uit: "Dat de verdedigers bijvoorbeeld diep staan en hij er beter uit kan blijven en in de bal moet komen om ruimte te maken. Dan heb je de snelheid al", noemt hij een voorbeeld.



De 35-jarige spits omschrijft zijn relatie met Dolberg als 'goed', maar hij weet ook dat het heel anders kan. In zijn tijd bij AC Milan ging Filippo Inzaghi bijvoorbeeld warmlopen zonder dat de trainer daarom vroeg: "En klappen en contact maken met de harde kern, die begonnen te zingen. Ik speelde ook niet, maar Clarence Seedorf zei tegen mij dat ik ook moest gaan lopen. Maar dat doe ik niet. En als het dan met nog een kwartier te spelen nog 0-0 stond..."



Huntelaar maakt in dienst van Ajax wel vaak contact met het publiek als hij heeft gescoord en hij voelt dat de sfeer in de Johan Cruijff ArenA in de afgelopen jaren veranderd is: "Europees is het toch wel van een ander niveau. Dat helpt de ploeg verder." De aanvaller merkt daarnaast dat de supporters aan de zijkanten dichter op het veld zitten: "Het zou mooi zijn als het achter de goals ook gaat gebeuren. Hoe dichterbij, hoe beter. Dan krijg je meer sfeer en contact. Als je uit bij Feyenoord speelt, zitten de mensen ook zo dichtbij. Dat geeft wel wat extra's."