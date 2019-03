Huntelaar onbewust van provocatie: "Dat was niet neerbuigend bedoeld"

Ajax wist vorige week dinsdag te verrassen door Real Madrid met 1-4 te verslaan en de Koninklijke zodoende uit de Champions League te knikkeren.

Klaas-Jan Huntelaar vierde na afloop van het duel een uitgebreid feestje in het Santiago Bernabéu. De wijze waarop de spits de overwinning vierde, viel niet bij iedereen in de smaak in Spanje. Huntelaar heeft een verleden bij de Spaanse topclub, maar zegt in gesprek met Voetbal International dat hij bij het juichen niet heeft stilgestaan bij zijn geschiedenis in Madrid. "Nee, joh, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Het was gewoon blijdschap van ons succes. Het was een geweldige avond en na afloop vierden we dat met al die fans."



"Ik zweepte de boel op door met mijn arm te zwaaien. In mijn hand had ik het shirt van Real, maar dat was niet neerbuigend bedoeld of zo", stelt de veteraan, die het tenue had gekregen van voormalig ploeggenoot Marcelo. Komende vrijdag vindt de loting voor de kwartfinales van de plaats. Huntelaar ziet wel welke club gaat treffen.



"Ik hoop niet op of (dinsdagavond uitgeschakeld door , red.), verder zie ik het wel. We moeten nu vooral met zijn allen beseffen tot waartoe we in staat zijn. Als je uitschakelt, en dat ook nog eens op zo'n manier, dan is dat een bevestiging dat we nog veel meer kunnen bereiken", besluit Huntelaar.