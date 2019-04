Huntelaar nuchter na historische hattrick: "Dat hoeft niet per se, hoor"

Klaas Jan Huntelaar was zaterdagavond met drie doelpunten tegen Excelsior goud waard voor Ajax. De Amsterdammers wonnen met 6-2.

heeft daardoor voorlopig drie punten meer dan achtervolger , dat zondag nog in actie komt tegen . Huntelaar had na afloop niet de behoefte om lang stil te blijven staan bij zijn hattrick.



De 35-jarige spits krijgt voor de camera van FOX Sports de vraag gesteld of hij zijn drie doelpunten nog even wilde bespreken. "Dat kan, maar het hoeft niet per se, hoor", antwoordt Huntelaar, die vervolgens na doorvragen van verslaggeefster Hélène Hendriks nog wel bereid is om de mooiste van zijn drie treffers te benoemen. "De eerste goal was de mooiste."



Het eerste doelpunt van Huntelaar kwam na een pass van Donny van de Beek tot stand via een fraaie stift. Op slag van rust gleed hij na een voorzet van Hakim Ziyech de 3-0 tegen de touwen, alvorens hij halverwege de tweede helft met een schot in de korte hoek zijn hattrick completeerde. Huntelaar gaat de boeken in als de oudste speler van Ajax met een hattrick achter zijn naam.



De veteraan had een prettige avond, mede doordat niet naar de Johan Cruijff ArenA was afgereisd om zich in te graven. "We stonden tegenover een ploeg die zelf ook wel wilde voetballen. Dat is altijd lekkerder, ook voor Excelsior zelf. Je kunt ook met 4-0 verliezen, maar zij hadden in elk geval de intentie om zelf ook wat te doen. Dat is voor beide kanten en het publiek leuker. Voor mij was het ook leuk", stelt hij.



Het duel met Excelsior was voor Ajax een tussendoortje tussen twee duels met in de kwartfinales van de in. "Je weet dat veel jongens tegen Juventus gespeeld hebben (afgelopen woensdag, red.), dus het ligt er maar net aan hoe we het zelf invullen. Je kunt rustig aan doen, maar je kunt ook vol gas geven. Ik denk dat we dat laatste wel goed gedaan hebben", vervolgt Huntelaar. "Natuurlijk had het in de eerste helft wat beter gekund, maar uiteindelijk stonden we bij rust wel met 3-1 voor. In de tweede helft liepen we verder uit, alleen jammer van die late tegengoal."