Huntelaar: "Je krijgt natuurlijk nooit eenzelfde type speler terug bij Ajax"

Ajax nam in de afgelopen transferperiode afscheid van Matthijs de Ligt, Frenkie de Jong en Lasse Schöne.

De selectie van trainer Erik ten Hag werd aangevuld met onder anderen Quincy Promes, Edson Álvarez en Razvan Marin. Vooral laatstgenoemde speler kreeg in zijn eerste weken bij nogal wat kritiek te verwerken. Klaas-Jan Huntelaar is minder kritisch, maar geeft wel toe dat het inpassen van nieuwe spelers tijd vergt.

"Daar moet je zeker aan wennen (aan nieuwe spelers, red.). Elke speler is weer anders", vertelt Huntelaar in de Ajax Podcast . "Als je Frenkie (De Jong, red.) neemt, bijvoorbeeld, die is natuurlijk heel erg slim. Die weet wat er om hem heen gebeurt, 360 graden. Een goede dribbel en een heel complete speler. Het is moeilijk om die gelijk te vervangen. Je krijgt natuurlijk nooit eenzelfde type speler terug."

"Het is altijd weer ietsje anders", gaat Huntelaar verder met zijn relaas over het vervangen van De Jong op het middenveld van Ajax. "Die andere speler heeft weer andere kwaliteiten en daar moet je als team weer op inspelen, zodat die jongen ook weer tot zijn recht komt. Als eerste moet zo'n jongen zelf ook wennen, komt van een andere club, heeft ander voetbal gespeeld. Dat is vaak het lastigste."

Huntelaar merkte dan ook dat de beginfase van het seizoen niet zonder problemen verliep. "Het begon een beetje stroef, maar uiteindelijk vind je elkaar en het team en gaat het vanzelf lopen. Zo is dat vorig jaar ook gegaan en zo gaat het dit jaar ook."

Ajax veroverde afgelopen seizoen ondanks een stroeve start de landstitel en de TOTO en reikte in de tot de halve finale. Het elftal van Ten Hag is momenteel koploper in de , met dertien punten uit vijf duels.