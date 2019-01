Huntelaar: "Ik weet waarom ik hier ben, hij is ook een heel goede speler"

Klaas-Jan Huntelaar dacht zondag met de 4-3 de winnende treffer tegen sc Heerenveen te hebben gemaakt.

Maar Kik Pierie maakte diep in de blessuretijd toch nog de 4-4. Ajax liet zo een uitgelezen kans om de koppositie van PSV over te nemen liggen en Huntelaar baalt ervan dat zijn ploeg zich op deze manier liet verrassen door de Friezen.

"Er werd na afloop natuurlijk veel gescholden in de kleedkamer. Iedereen was emotioneel over wat er was gebeurd. Ikzelf ook. Ik had er de smoor in. We hebben het slecht gedaan. Dit was een mooie kans en die hebben we verprutst. Dat voelt niet lekker", reageert hij tegenover NUsport . Huntelaar geeft aan dat zijn ploeg de 4-3 voorsprong gewoon over de streep had moeten trekken.



"Wij mogen geen vier tegendoelpunten krijgen. Ik had niet verwacht dat we het nog zo makkelijk zouden weggeven", vervolgt de spits zijn verhaal. Aangezien Kasper Dolberg doorgaans de voorkeur krijgt van trainer Erik ten Hag deed Huntelaar tegen zijn oude club slechts elf minuten mee. Toch was de 4-3 die hij maakte alweer zijn negende doelpunt van het seizoen.



"Ik weet waarom ik hier ben. Ik doe gewoon mijn werk. Kasper is ook een heel goede speler. Ik kreeg vandaag in de laatste tien minuten de kans van de trainer. Dan probeer ik iets te forceren. Dat lukte, maar ook weer niet, want we hebben niet gewonnen", vertelt hij over zijn situatie. Ajax treft Heerenveen donderdag weer op eigen veld in het toernooi om de KNVB Beker.