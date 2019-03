Huntelaar: "Ik had daar kunnen voetballen, maar daar had ik geen zin in"

Klaas-Jan Huntelaar wil nog niet veel nadenken over zijn leven na het voetbal.

De veteraan van verlengde onlangs zijn contract in Amsterdam, waardoor hij ook volgend seizoen actief zal zijn in de Johan Cruijff ArenA. De 35-jarige spits is blij dat hij nog altijd fit genoeg is om op het hoogste niveau te kunnen acteren.

"Ik heb goede genen denk ik", lacht Huntelaar, die in de zomer van 2017 terugkeerde bij Ajax, in gesprek met de NOS . "Je moet zuinig zijn op je lijf. Je lichaam trainen en sterker maken. Uiteindelijk heb je ook wat geluk nodig om fit te blijven, al kun je sommige dingen ook uitsluiten, zoals niet te veel op kunstgras voetballen."



Ajax neemt het zondagmiddag op tegen . De Amsterdammers moeten in eigen huis winnen van de titelconcurrent om zicht te houden op het kampioenschap, weet ook Huntelaar. De routinier waarschuwt voor de omschakeling bij PSV. "Ik denk dat PSV sterk is op de counter. Ze zijn natuurlijk heel snel met spelers als Hirving Lozano en Steven Bergwijn."



"Alles valt of staat met titels. We spelen nog om drie prijzen. En we moeten zorgen dat we aan het einde aan de goede kant staan", aldus Huntelaar, die bij Ajax en bij clubs als en nooit landskampioen is geworden. "Je moet soms keuzes maken. Ik had ook in Turkije kunnen voetballen, maar daar had ik geen zin in."