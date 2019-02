Huntelaar: "Ik denk dat het in onze tijd niet zo Koninklijk was"

Klaas Jan Huntelaar neemt het woensdagavond met Ajax in de achtste finales van de Champions League op tegen zijn oude club Real Madrid.

De 35-jarige spits maakte tien jaar geleden voor een bedrag van 27 miljoen euro een winterse overstap van Ajax naar de Spaanse grootmacht en trok een halfjaar later de deur al achter zich dicht in het Santiago Bernabéu. Huntelaar volgt de verrichtingen van zijn oude ploeg nog op de voet en wijst de Koninklijke aan als favoriet, maar hij acht de Amsterdammers allesbehalve kansloos. "Als we spelen zoals we eerder in de Champions League hebben gedaan, kunnen we het Madrid moeilijk maken. Maar zij zijn in eerste instantie de favoriet."



Ajax maakte dit seizoen indruk in de Champions League. In een groep met Bayern München, Benfica en AEK Athene eindigde de ploeg van trainer Erik ten Hag op de tweede plaats. Tevreden is Huntelaar nog lang niet. "Wanneer wij tevreden kunnen zijn? Pas als we doorgaan. Het is realistischer om te denken dat zij doorgaan, maar zo denken wij niet, want we gaan voor onze kans om geschiedenis te schrijven", aldus Huntelaar tegen De Telegraaf. "Real is een mooie club. Ik ben daar tien jaar geleden naartoe gegaan en heb daar een gedeelte van mijn carrière meegemaakt. Maar gevoelens... Het zijn meer mooie herinneringen. Bernabéu is een fantastisch stadion, misschien wel het mooiste waarin ik ooit heb gespeeld. Als je omhoog kijkt, is het echt steil. De mensen zitten zó dicht op het veld dat je de ogen in je rug voelt branden."



Na de wedstrijd van woensdagavond volgt de return op dinsdag 5 maart in Madrid. "Ik verheug me op de return, want uit is het toch altijd nog wat specialer. Het is hetzelfde of je uit eten gaat of thuis eet. Thuis eet je elke dag, dus uit eten is bijzonder", klinkt het. "De historie maakt de club groot. Financieel behoren ze tot de top van Europa, waardoor ze de beste spelers kunnen aantrekken en dat witte shirt is prachtig... Waarom dat zo mooi is? Omdat het ook zo prachtig vies kan worden."



Huntelaar speelde samen met Wesley Sneijder, Rafael van der Vaart, Arjen Robben en Royston Drenthe bij de Koninklijke. "Ik denk dat het in onze tijd niet zo Koninklijk was. Op een gegeven moment moest iedereen eruit, inclusief de trainer, technisch directeur en voorzitter. Ze kijken niet op een miljoentje meer of minder. Zo gaat dat. Het is de voetbalwereld. Ze hebben je nodig of niet. Ik had nog wel een paar jaar kunnen blijven zitten, maar voor mij was het sportieve gedeelte het belangrijkste", aldus Huntelaar, die elf keer vanuit de basis startte bij Real Madrid en acht keer scoorde. Hij werd in de zomer van 2009 voor circa vijftien miljoen euro verkocht aan AC Milan. "Uiteindelijk merkte ik ook dat de club een andere weg insloeg. Daardoor was het voor mij ook niet heel interessant om te blijven."



Toen Ajax gekoppeld werd aan Real Madrid, gaven velen de Amsterdammers een goede kans. Ajax had immers goed gespeeld in de Champions League en stak in een goede vorm. Real Madrid presteerde daarentegen zwak in LaLiga. "De mensen die riepen dat Real een gunstige loting was, krijgen daar waarschijnlijk geld voor", zegt de spits, die hoopt te spelen tegen zijn oude club. "Je ziet vaak dat mensen tegen hun oude club scoren, dus we gaan het zien."