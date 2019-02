Huntelaar hoorde nog niets van Overmars: "Nog niet in gesprek"

Ajax en Klaas Jan Huntelaar zijn nog altijd niet in gesprek over een nieuw contract. De huidige verbintenis van de routinier loopt na dit seizoen af.

Beide partijen staan open voor de verlenging van de samenwerking, maar de eerste gesprekken moeten nog gevoerd worden.



Huntelaar gaf onlangs aan dat hij erop rekende dat hij zijn contract bij Ajax snel zou verlengen. Tot dusver hoorde hij nog niets van directeur spelersbeleid Marc Overmars. "Ik zag ook iets in de media, maar laat ik me eerst maar eens focussen op de wedstrijden", aldus Huntelaar in De Telegraaf . "We zijn nog niet in gesprek."



De 35-jarige Huntelaar, die in de zomer van 2017 transfervrij terugkeerde in Amsterdam, neemt het woensdagavond met Ajax op tegen zijn oude club Real Madrid. Het wordt voor hem een weerzien met Sergio Ramos, met wie hij een halfjaar samenspeelde in het Santiago Bernabéu.



Huntelaar noemt de verdediger 'een aardige gozer'. "Natuurlijk is hij een fantastische verdediger, aanvoerder, maar ik ken hem ook als een leuke, open gast. En dat hij in het veld dingen heeft gedaan... Iedereen heeft dingen gedaan, ik ook", zegt hij met een lach. "En Nigel de Jong ook. Wij deden het ook alleen om te winnen, dus daar heb ik geen problemen mee, hoor."