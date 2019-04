Huntelaar hoopt op PEC: "Japie zet het wel goed neer"

Ajax bezet sinds woensdagavond weer eens de koppositie in de Eredivisie, maar PSV kan die met een gunstig resultaat donderdag heroveren.

De Eindhovenaren hebben nog een wedstrijd tegoed tegen en Klaas-Jan Huntelaar wenst dat een oude bekende voor een stunt kan zorgen in het Philips Stadion. Een gelijkspel is vanwege het doelsaldo niet genoeg voor de Amsterdammers, dus hoopt de -spits dat PEC-trainer Jaap Stam drie punten weet af te snoepen van . "Japie zet het wel goed neer. Dat deed hij tegen ons ook", aldus de 35-jarige spits. Met een knipoog vervolgt hij zijn relaas tegenover De Telegraaf. "Wij wonnen met 1-0, dus hopelijk doet hij het daar nog iets beter."

Huntelaar won woensdag zelf al met Ajax van en was daarbij goed voor een treffer. Het bleek zijn honderdste goal in de en voor de camera's van FOX Sports blikte hij even terug. "De meeste goals kan ik me nog wel herinneren, maar dan moet je ze allemaal stuk voor stuk langsgaan. En Matthijs de Ligt wacht (voor een interview, red.)", aldus de aanvaller. "De omhaal tegen Heracles was wel mooi, maar er zaten genoeg mooie goals tussen. Ik zou het niet precies weten. Ik kijk ze ook nooit terug. Misschien als ik wat ouder ben.”

Nu blikt de goalgetter vooral vooruit. Recent verlengde hij zijn contract, ondanks dat zijn speeltijd beperkt blijft. Woensdag kreeg hij echter weer eens een basisplaats en daar genoot hij met volle teugen van. "“Ik wist het van tevoren dus dan is het minder lastig, maar natuurlijk wil je zo veel mogelijk spelen. Vandaag was het zover", vat Huntelaar samen na de 2-5 zege in Drenthe. “Het is lekker om te scoren in een wedstrijd die je goed wint. Jammer van die twee tegendoelpunten, maar we staan wel bovenaan nu.”