Huntelaar erkent: "Ik heb er niet meer begrip voor dan vroeger"

Het seizoen is pas enkele wedstrijden oud, maar Klaas-Jan Huntelaar staat al op drie doelpunten voor Ajax in alle competities.

Sinds zijn rentree bij de Amsterdamse club scoort de 36-jarige aanvaller gemiddeld elke 72 minuten. Huntelaar denkt dat de selectie van nu meer kwaliteit herbergt dan in zijn eerste periode. "Alleen al omdat we kampioen werden en mijn droom alsnog in vervulling ging, is het nu een nóg groter feest."

In de optiek van Huntelaar is het seizoen voor Ajax 'voor een groot gedeelte' mislukt als de groepsfase van de niet wordt bereikt. "Ook al spelen we in de , dan kunnen we nog wel prijzen winnen, maar de Champions League vind ik essentieel voor de club", benadrukt de aanvaller dinsdag in De Telegraaf . "Voor iedereen van de directie tot de spelers en de fans. Afgelopen seizoen smaakt naar meer en we hebben laten zien dat we het niveau aan kunnen."

"Eén keer is leuk, maar uiteindelijk gaat het erom dat je dat elk jaar aan kan." Huntelaar heeft als veteraan een iets bredere blik naar zijn collega-aanvallers, erkent hij. "Als je jong bent, ben je iets meer op je eigen carrière gefocust: jezelf verbeteren, het maximale eruit halen. En als je iets ouder bent, krijg je iets van beide. In de omgang was ik altijd wel oké. Niet met iedereen natuurlijk. Maar het is normaal dat het met de een beter klikt dan met de ander."

"Er is in het verleden, zeker na het EK in 2012, een beeld van me geschetst, waar ik het niet mee eens was", verwijst Huntelaar naar zijn relatie met Robin van Persie destijds. "Maar ik heb nooit de behoefte gevoeld om me te verdedigen." Huntelaar vindt 'natuurlijk' dat hij altijd moet spelen. "Het zou niet slim zijn om 'oneens' te zeggen", lacht de spits. "Ik heb er niet meer begrip voor dan vroeger als ik niet speel, maar ik neem het zoals het is."

"Ik sta er iets relaxter in." Een rentree bij het als pinchhitter zou hij zeker niet afslaan. "Maar om heel eerlijk te zijn, heeft Ajax nu al mijn aandacht en dat verdient de club ook."