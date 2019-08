Huntelaar baalt van vurige vertrekwens: "Hij heeft heel veel potentie"

Klaas-Jan Huntelaar kreeg woensdagavond een basisplaats bij Ajax tegen APOEL Nicosia en stelde niet teleur.

De spits speelde een belangrijke rol in de met 2-0 gewonnen wedstrijd in de play-offs in de door onder meer een assist te leveren op Dusan Tadic. Met het vertrek van Kasper Dolberg lijkt Huntelaar dit jaar op veel speeltijd te kunnen rekenen.

Dolberg kwam in het begin van dit seizoen nog veelvuldig in actie onder trainer Erik ten Hag, maar op een gegeven moment raakte de Deen uit de gratie. Nu is de jonge spits op weg naar OGC Nice, waar hij donderdag waarschijnlijk wordt gepresenteerd.

Lees beneden verder

"Toch vind ik het jammer dat hij weggaat", zegt Huntelaar in gesprek met De Telegraaf . "Hij heeft heel veel potentie. Maar hij wil helaas zelf weg."

Huntelaar dacht dat hij zijn ploeg in de tweede helft op een 2-0 voorsprong zette. De spits kopte via de onderkant van de lat raak, maar de VAR greep in en zag buitenspel van Joël Veltman. "Volgens de videoscheidsrechter stond Veltman buitenspel. Ik dacht dat hij niet aan het spel deelnam", aldus Huntelaar. Ook Veltman was in eerste instantie verbaasd over het ingrijpen van de VAR.

"Ik vroeg het aan Hakim (Ziyech, red.), die bij de scheidsrechter stond. Hij zei dat het om buitenspel ging", vertelt de verdediger bij FOX Sports . "Ik had niet het gevoel dat ik buitenspel stond, dacht dat het meer om Nico (Tagliafico, red.) ging. We hadden erop getraind dat Nico de omloopactie zou maken en ik de laatste man zou blokken. Een teentje te ver naar de keeper", beseft Veltman.