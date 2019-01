Huntelaar baalt: "In mijn ogen was het geen correcte penalty"

Klaas Jan Huntelaar baalt er nog steeds een beetje van dat Ajax geen groepswinnaar is geworden in de Champions League.

Ajax eindigde in groep E op de tweede plaats achter Bayern München, nadat in Amsterdam de spectaculaire onderlinge confrontatie tussen de twee clubs in 3-3 eindigde. Robert Lewandowski benutte vlak voor tijd een strafschop, maar na afloop ontstond er discussie over de aanloop van de Poolse spits.



Lewandowski haperde tijdens het nemen van de penalty. Klaas Jan Huntelaar vond dat het doelpunt niet had mogen tellen, omdat er geen sprake is van een vloeiende aanloop. "In mijn ogen was het geen correcte penalty. Hij stopte niet alleen, volgens mij zette hij ook een stapje terug", laat de 35-jarige spits via de officiële kanalen van Ajax weten.



Door de benutte penalty kwam Bayern op gelijke hoogte. Huntelaar probeerde de arbitrage op andere gedachte te brengen. "Ik zei het nog tegen de grensrechter. Hij haperde twee momenten. Nee, ik zou hem zelf niet zo nemen", aldus Huntelaar, die met de Amsterdamse club ongeslagen bleef in de groepsfase van het miljardenbal.



Tijdens de loting voor de achtste finales van de Champions League in december werd duidelijk dat Ajax het in een tweeluik moet opnemen tegen Real Madrid. De ploeg van Erik ten Hag strijdt op 13 februari in de Johan Cruijff ArenA tegen de winnaar van de Champions League, drie weken later, op 5 maart, volgt de return in het Santiago Bernabéu.