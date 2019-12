Hummels wil medespelers 'een beetje wakker schudden'

De ervaren Duitse verdediger blijft optimistisch over de kansen van BVB dit seizoen, maar hij weet wel dat het dan een stuk beter moet bij Dortmund.

Mats Hummels is van mening dat de spelers van soms te bescheiden zijn en dat 'een beetje wakker schudden' nodig is om resultaten te halen.

Dortmund staat momenteel derde in de , met een achterstand van vijf punten op koploper . Vooral consistentie ontbreekt bij die Borussen.

In de herfst pakte de ploeg maar twee zeges in acht duels, waar ook een 3-3 tegen hekkensluiter Paderborn werd genoteerd. Zodoende staat de positie van trainer Lucien Favre ter discussie.

Inmiddels heeft de ploeg weer twee keer op rij gewonnen tegen en , dus de druk is wat afgenomen, maar Hummels ziet nog veel verbeterpunten.

In gesprek met Goal en DAZN omschrijft hij het als volgt: "Onze resultaten zijn erg wisselvallig dit seizoen, maar er is nog niets verloren."

"Als we de juiste vorm vinden en een goede reeks neerzetten, kunnen we snel op de plek van de ranglijst staan waar we graag willen staan."

"Het zou fijn zijn als we in topvorm zijn wanneer de prijzen vergeven worden, maar tot die tijd moeten we gewoon hard werken", aldus Hummels.

"In sommige delen van de wedstrijden moeten we wakker geschud worden. De 4-0 zege op Leverkusen (in september) leek overtuigend, maar we hadden grote problemen in de eerste 20 minuten."

"We gaan soms wedstrijden in alsof we maar zien hoe het loopt. Soms gooien we het roer alleen om omdat het niet anders kan. Als we dat beter onder de knie hebben, kunnen we een topteam zijn."

"Het is echter niet iets wat je in een paar dagen kunt veranderen. We moeten het zelf zien uit te vinden. Als je naar de trainingen kijkt, zie ik de afgelopen weken een ontwikkeling qua mentaliteit, houding en scherpte."

Als een van de meest ervaren spelers binnen het team geeft Hummels aan dat hij de verantwoordelijkheid voelt om een voorbeeld te zijn voor zijn ploeggenoten.

"Ik probeer die rol al heel mijn leven te vervullen en neem mijn verantwoordelijkheid. Vooral op het veld, waar ik verbaal de lijnen probeer uit te zetten."

"Het is al een issue in onze ploeg dat we soms wat te bescheiden zijn. Daarom is het belangrijk dat er spelers zijn die de leiding durven te nemen."

"Ook buiten het veld moet je jezelf op een positieve manier laten zien, want je bent ook een rolmodel tijdens afspraken, interviews en signeersessies."

Tot slot blikt Hummels terug op een bewogen jaar waarin hij de nationale dubbel won met en daarna terugkeerde naar zijn oude liefde Dortmund.

"In de Bundesliga steekt er nu niet één team echt bovenuit. Dat is omdat het niveau - in tegenstelling tot wat vaak wordt geschreven - duidelijk omhoog is gegaan."

"De kleine teams reizen niet meer af naar Dortmund of (Bayern) München om geslacht te worden. Ze zijn tactisch veel sterker geworden en hebben een helder strijdplan", stelt Hummels. "Dat is waarom de bekende teams meer punten verspelen."

"Voor mij is het een absoluut verzadigend jaar geweest. Ik heb me bij Bayern teruggevochten uit een lastige situatie en de dubbel gepakt. In Dortmund heb ik de draad vervolgens ook meteen weer op kunnen pikken."

"Mijn grote doel is nu om de eerste seizoenshelft goed af te ronden zodat we volgend jaar een titel kunnen pakken. We willen actief blijven in drie competities en er staan als het er echt op aankomt."