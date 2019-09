'Hulpeloze' Memphis Depay gekraakt: "Bijna alles wat hij probeerde mislukte"

Olympique Lyon hoopt dit seizoen mee te doen om de landstitel, maar het gat met Paris Saint-Germain is nu al zeven punten.

Lyon ging zondagavond met 0-1 onderuit tegen de Franse kampioen door een late treffer van Neymar. Memhphis Depay slaagde er niet in om het verschil te maken en hij kan een dag later op weinig waardering rekenen in de Franse pers.

Het gezaghebbende L'Équipe beoordeelt het optreden van de Oranje-international tegen met een vier. Depay krijgt daarmee hetzelfde cijfer als ploeggenoten Moussa Dembélé, Houssem Aouar en Jeff Reine- Adélaïde. Alleen Youssouf Koné krijgt met een drie een lager cijfer dan het kwartet aanvallers.

France Football is nog kritischer op de wedstrijd van Depay en beoordeelt zijn optreden met een drie: "Hij was net zoals de rest van zijn team: onschadelijk. Hoewel hij niet veel ballen kreeg (58, waarvan hij er 22 verloor), slaagde hij er nooit in om het de verdediging van de tegenstander moeilijk te maken. Hulpeloos werd hij gedwongen om zijn geluk van afstand te beproeven, zoals zijn twee schoten zonder gevaar en overtuiging in de 14e en 24e minuut. Als hij al de tijd kreeg om zich te onderscheiden, bewoog hij te weinig om beslissend te kunnen zijn."

So Foot sluit zich aan bij France Football en geeft Depay eveneens een drie voor zijn verrichtingen tegen PSG: "Terwijl hij aan het begin van het seizoen nog uitblonk, bevindt hij zich sinds het begin van september in het luchtledige."

"Net als in zijn wedstrijd tegen PSG, waarin hij over het veld dwaalde. Maar waarin vooral bijna alles mislukte wat hij probeerde."