Huilende Neymar mist definitief Copa América door blessure

Neymar doet niet mee aan de Copa América, zo heeft de Braziliaanse voetbalbond bevestigd.

De sterspeler van de nationale ploeg van Brazilië viel in de wedstrijd tegen Qatar uit met een enkelblessure en moest huilend het veld verlaten. De Braziliaanse voetbalbond heeft nu bevestigd dat Neymar het toernooi in eigen land aan zich voorbij moet laten gaan.



Neymar moest in minuut 21 van het oefenduel met Qatar het strijdtoneel verlaten. De 27-jarige aanvaller was dermate ontdaan van zijn kwetsuur dat hij huilend het veld verliet. De dribbelaar hield waarschijnlijk al rekening met een langdurige absentie en nu heeft de voetbalbond aangegeven dat Neymar inderdaad niet zal deelnemen aan de Copa América.



De wereldster heeft niet voldoende hersteltijd om aan het toernooi mee te doen, zo meldt men. Brazilië geeft aan dat men vanaf donderdag gaat nadenken over een vervanger van Neymar in de selectie van Brazilië. De ploeg van bondscoach Tite eindigt komende zondag de voorbereiding op de Copa América met een oefenduel met Honduras.



Brazilië was woensdagnacht te sterk voor Qatar. De winnaar van de Azië Cup kon niet opboksen tegen de kwaliteit van de thuisploeg, die uiteindelijk met een 2-0 zege van het veld stapte. Richarlison en Gabriel Jesus wisten hun ploeg in de eerste helft al op de comfortabele voorsprong te zetten. Op 14 juni staat de eerste groepswedstrijd van Brazilië tegen Bolivia op het programma.