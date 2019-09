Huiberts bevestigt: "Torino meldde zich op de laatste dag voor Idrissi"

Oussama Idrissi was nadrukkelijk in beeld bij Torino, maar een transfer is nooit zo dichtbij geweest als werd gesuggereerd in de Italiaanse media.

Dat stelt algemeen directeur Max Huiberts van . "Het klopt dat er een club is geweest die zich op de laatste dag gemeld heeft", aldus Huiberts tegenover AZ TV.

De directeur noemt geen clubnaam, maar bevestigt indirect dat het om gaat. "Het is wel bekend welke club dat is." Volgens diverse Italiaanse media bereikte AZ een akkoord met Torino over een transfersom van twaalf miljoen euro, maar Huiberts ontkent dat.

Lees beneden verder

"Uiteindelijk heeft het heel even gespeeld en is daar verder geen opvolging aan gekomen. Het was vrij snel duidelijk dat het 'm niet zou gaan worden."

Meer teams

Idrissi wist al vrij snel op deadline day dat hij bij AZ zou blijven. "Oussama heeft mij maandagochtend verteld dat hij de keuze had gemaakt om te blijven. Dat is goed om te horen, want ik denk dat hij belangrijk is voor ons. Hij is goed begonnen aan het seizoen."

"Wij kunnen Oussama goed gebruiken. Als hij zo doorgaat, zal die stap vroeg of laat echt wel komen."